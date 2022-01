Hija de mujer asesinada en Renca: "La forma en que se ensañó con ella es algo doloroso"

Roberto Márquez, de 41 años, fue detenido por Carabineros tras inconsistencias en sus declaraciones. "Yo no creo que haya hecho todo esto él solo por la forma en cómo dividió el cuerpo", afirmó.

Por tres días se amplió la detención de un hombre vinculado con el asesinato de María Amparo Velásquez, mujer de 62 años que estaba desaparecida desde comienzos de septiembre pasado en la comuna de Renca, región Metropolitana.

El detenido fue identificado como Roberto Márquez Torres, ciudadano venezolano de 41 años, quien reconoció saber la ubicación de los restos de su suegra. Con sus indicaciones, personal policial logró encontrar los restos de la mujer durante la madrugada de este jueves a los pies del Cerro Renca.

Ana Karina Velásquez, hija de la mujer fallecida, habló con Tu Día y afirmó que "la forma en que se ensañó con ella es algo doloroso, triste, no soportable. Es una cosa que no puedo explicar cómo me siento, como se siente mi familia con todo esto".

Velásquez contó que el viernes —un día antes de perder contacto con ella— su madre tenía una cita y su ex pareja aseguró que la vio salir rumbo a San Antonio. "Mi mamá tenía la cita, le creímos porque mi mamá iba a salir con esa persona y me lo dijo el día viernes (...) él tenía todo maquinado de lo que iba a hacer y lo que no porque él sabía que mi mamá iría a esa cita".

"Le dijimos eso a carabineros (sobre las sospechas a su ex pareja) y carabineros empezaron a investigar ya no hacia San Antonio sino hacia él", contó.

Además, explicó que el sábado en la madrugada recibió mensajes de su madre y cree que era su ex pareja haciéndose pasar por ella. "Quería saber si yo estaba con un hombre y se hacía pasar como si fuera mi mamá. Me decía 'hija, si tu estás con un hombre dímelo y yo te apoyo'", detalló.

"Yo no creo que haya hecho todo esto él solo por la forma en cómo dividió el cuerpo, la profundidad de dónde estaba el cuerpo... no creo que lo haya hecho él solo. Quiero que se investigue si tuvo ayuda en esto", señaló.