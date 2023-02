Incendios forestales: Gobierno no descarta que se extienda toque de queda a otras localidades

"Para los días que vienen hay algunas preocupaciones. La principal se refiere a que en distintas regiones del país, que son la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía", dijo la ministra Carolina Tohá respecto a las condiciones que podrían favorecer los incendios forestales.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó un balance respecto a la evolución de la emergencia por los incendios forestales del centro-sur del país, reconociendo que ha habido una mejoría, pero también reconociendo que se orientó evaluar "la posibilidad de expandir las localidades con toque de queda ".

Ministra Tohá hace balance sobre incendios forestales en el centro-sur

En el último balance, la autoridad gubernamental detalló que hay 252 incendios activos a nivel nacional, pese a que este martes había 296. De ese total, hay 139 controlados y 51 en combate.

Por otra parte, se indicó que hay 25 personas que han fallecido en medio de la emergencia, siendo el último de estos el brigadista forestal cuya muerte fue confirmada este martes.

Respecto a inmuebles afectados, 1.554 viviendas están con destrucción total, 12 establecimientos educacionales resultaron destruidos, 8 con daños relevantes y un centro de salud destruido.

El Ministerio del Interior, en tanto, tiene 27 querellas presentadas respecto a la autoría de los siniestros; y hay 32 detenidos por presunta responsabilidad en el inicio de incendios, ya sea por intencionalidad o conducta negligente.

Otro de los balances catalogados de "preocupantes" dice relación con los 6.257 animales de producción que han muerto en medio del desastre.

Autoridades reconocen mejoría, pero advierten por condiciones en los próximos días

La ministra Carolina Tohá sostuvo que el balance realizado este miércoles "presenta datos más favorables que los días anteriores, pero tiene en el horizonte algunas perspectivas que preocupan porque se van a generar condiciones que son de preocupación".

"Más allá de que la situación, hoy día, está claramente mejor de lo que hemos visto y revisado en otras reuniones u otros puntos de prensa, el tono de la reunión fue más bien prepararse para los días que vienen y no dar como tendencia lo que estamos viendo hoy porque puede tener un revés si no trabajamos y no nos preparamos adecuadamente", indicó.

En esa línea, apuntó que "para los días que vienen hay algunas preocupaciones. La principal se refiere a que en distintas regiones del país, que son la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, vamos a tener entre el 15 y el 18 de febrero botones rojos que se van a producir producto de una combinación de factores".

"Hay condiciones favorables a que se generen nuevos incendios y el llamado principal es a evitar nuevos incendios para que nos podamos concentrar en controlar los que aún están en combate y en extinguir los que están en condiciones de ser apagados", añadió la ministra del Interior.

De paso, dijo que este miércoles 15 se activarán 92, el jueves 16, 48; el viernes 17, 34; y el sábado 18, 56.

En ese contexto, la ministra Tohá dijo que se orientó a que "se evalúe en toda la zona afectada la posibilidad de expandir las localidades con toque de queda si los pronósticos nos hacen pensar que es necesario, la disposición y la voluntad es que se tome esta medida en todos los lugares donde pueda ser útil".

"La Araucanía ya lo planteó como un interés que están examinando", dijo al respecto.