José Maza: "Sería muy lindo que el primer ser humano que pise Marte fuese una mujer"

A mediados de 2030 se espera que los seres humanos viajen al planeta rojo, hito que para el astrónomo nacional debe incluir diversidad y, por sobre todo, inteligencia y cualidades femeninas.

Al mirar al cielo, una de las primeras interrogantes que surgen es si hay o no vida en otro planeta. Esta sin duda ha sido una de las grandes preguntas de la humanidad. Lo cierto, es que dentro de lo que conocemos del cosmos y de lo que ha captado puntualmente nuestra atención, está Marte; el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar.

Precisamente, este planeta característico por su color rojo ha sido uno de los objetos de estudio más recurrentes de la ciencia astronómica y por cierto, uno de los centros de interés del astrónomo nacional José Maza , quien hace unos años escribió un libro sobre el tema. "Marte: La próxima frontera".

La historia cuenta que en honor a los hijos de Zeus, Apolo y Artemisa, la llegada de los seres humanos a la Luna ha ido desarrollándose y concretizándose. El Apolo 11, el 16 de julio de 1969, se convirtió en la primera tripulación en la historia en lograr pisar la Luna.

Ahora, la misión Artemis I de la NASA tiene como objetivo principal llevar a la primera mujer y persona de color a la Luna en 2025, lo que al docente nacional le apasiona.

“Ahora, la NASA tiene un proyecto que se llama proyecto de Artemisa…Artemisa y Apolo eran hermanos, eran hijos de Zeus. Apolo fue el nombre para ir a la Luna. Ahora, el proyecto es Artemisa que es la mujer. En el proyecto Artemisa van a ir astronautas a la Luna ahora en el 2024, 2025. Van a ir también gente de color, van a ir afroamericanos a la Luna que nunca fueron. Eran todos heterosexuales y blancos, pero ahora van a ir mujeres y afroamericanos”, asegura el astrofísico chileno.

Pero este no el único sueño de José Maza...El ideal del científico rockstar es la colonización del planeta rojo. Y no con cualquier tripulación, sino que por una encabezada por mujeres.

"Si el primer ser humano que pisó la Luna fue un hombre, Neil Armstrong, sería muy lindo que el primer ser humano que pise Marte fuese una mujer ", adelanta el profesor de la Universidad de Chile, en una exclusiva entrevista a T13.cl.

-La llegada del humano a Marte es un tema constante en la astronomía. Muchos rumorean que este es un tema que a usted le apasiona. ¿Cuándo se podría realizar este viaje? ¿A usted le gustaría que fuese una mujer quien pise por primera vez el planeta rojo?, ¿por qué? Conocido es el caso de Alyssa Carson, la adolescente que podría ser la primera astronauta en pisar Marte.

“A Marte, si queremos ir a conquistar el planeta y hacer una colonia en Marte, obviamente tienen que ir hombres y mujeres. Uno puede ser machista Lenilista, pero los hombres no tenemos la capacidad de reproducirnos por nosotros mismos. Por lo tanto, tiene que ser una mezcla de hombre y mujeres los que vayan a Marte.

Y bueno, la inteligencia femenina y las cualidades femeninas son fundamentales. Uno de los grandes problemas del viaje a Marte es la sociología del grupo que va ir. Tienen que ser como 15 personas que van a estar encerrados en una cápsula durante siete, ocho, nueve meses. van a llegar allá, van a hacer sus cositas, se van a devolver. Los primeros van a ir y volver, pero la idea es que después empiecen a ir y quedarse allá, ir construyendo un hábitat, entonces tienen que ir hombres y mujeres sin ninguna duda.

Chile es un país donde la inteligencia femenina desde la época de Bernardo O’Higgins no la ha querido usar nunca. Las mujeres no tenían que estudiar, las mujeres no tenían ni siquiera que saber y escribir. Las hacían leer y escribir para que 'no se aburrieran tanto en la casa’. Las mujeres estaban en arresto domiciliario. Se casaban y tenían que estar en la casa teniendo hijos y punto. Bueno, es difícil que un país se desarrolle si la mitad de la población la descartamos. Entonces hay que incluirlas no solamente porque es ético sino porque es lógico. Las mujeres tienen que participar absolutamente en todo, en labores de ingeniería, de desarrollo, de ciencia. En Chile tenemos un déficit en ciencia enorme de personas y el déficit es monumental si nos restringimos solamente a las mujeres”.