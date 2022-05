Joven de 22 años lleva seis días desaparecido en la región del Ñuble

Desde la familia del joven asegura que era “tranquilo” y “sin vicios”, por lo que dicen no tener indicios de qué le pudo haber ocurrido.

Un joven de 22 años cumplió este lunes seis días desaparecido en la región del Ñuble. Desde la familia lo buscan con desesperación y la Policía de Investigaciones ya inició diligencias para dar con su paradero.

Omar Jiménez Villarroel fue visto por última vez el martes 24 de mayo en la comuna de San Carlos, donde vive con su madre. Su familia asegura que no había indicios que hicieran pensar que podría escapar.

"Ese día no tenía carga académica, solo dijo ‘voy y vuelvo’ como a las 3 de la tarde, salió de la casa donde vive con la mamá y no supimos más de él. Es un joven tranquilo, sin vicios e incluso supimos que ese día le había preguntado a un amigo por unos trabajos para la universidad. No tenemos ningún indicio, estamos como el día uno", relató su padre Omar Jiménez Martínez.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) contaron que iniciaron la búsqueda del joven luego que se hiciera la denuncia por presunta desgracia, y que la tarea está enfocada en San Carlos y también en Chillán, ciudad donde estudia.

“Actualmente estamos recabando los testimonios, declaraciones e información, tanto en el entorno social, académico y familiar del joven desaparecido, de tal forma de tener una noción concreta sobre las circunstancias de su desaparición y, asimismo, tener información sobre sus hábitos, sus costumbres y sus actividades diarias”, explicó el subprefecto de la Brigada de Homicidios de Chillán, Luis Garrido.