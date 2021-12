Joven que chocó taxi y provocó muerte de TENS en Ñuñoa: "Me arrepiento de haber robado ese auto"

Anita Guzmán Contreras murió a los 32 años tras ser chocada por un vehículo que había sido robado minutos antes. Al autor del robo y el choque dijo estar "arrepentido".

El joven de 17 años que protagonizó el choque de un taxi y provocó la muerte de una TENS en Ñuñoa dijo estar arrepentido de haber robado el vehículo con el que provocó el grave accidente durante la madrugada de este jueves.

La víctima, una funcionaria de salud identificada como Anita Guzmán Contreras, falleció a los 32 años tras ser chocada, en la intersección de las avenidas Macul y Grecia, por un vehículo que había sido robado tras una encerrona en la misma comuna de la Región Metropolitana.

Esto provocó que el conductor del taxi y un acompañante de la mujer resultaran con heridas de gravedad, mientras que la TENS murió en el lugar. Venían de festejar su cumpleaños.

El sujeto que protagonizó el robo y el posterior choque fatal también resultó lesionado, por lo que debió ser derivado a un centro de salud donde, paradójicamente, fue atendido por los mismos compañeros de trabajo de la víctima.

Horas después de los hechos, tras ser detenido por Carabineros de Chile, el individuo manifestó estar "arrepiento de todo".

"Me arrepiento por haber robado ese auto. Me arrepiento. Me arrepiento mucho, de verdad. Me arrepiento", insistió al respecto.