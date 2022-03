Joven que denuncia violación grupal en Coquimbo rompe el silencio: "Duele profundamente en el alma"

"Uno piensa que uno tiene la culpa, pero espero que todo el odio y rabia que tengo a ellos se les multiplique, porque me arruinaron la vida", indicó la joven al programa Tu Día, de Canal 13.

Esta semana, una mujer, acompañada de representantes de la Municipalidad de Coquimbo, presentó una denuncia por abuso sexual y violación que habría sufrido por parte de un grupo de hombres, en 2017 durante la fiesta de La Pampilla, que se realiza en Fiestas Patrias en la ciudad puerto.

La joven, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, contó su historia a través de redes sociales el pasado jueves, luego que se conociera la violación en grupo que ocurrió en Buenos Aires, donde seis hombres abusaron de una joven.

"Cuando llegamos a La Pampilla yo era la única mujer y los sujetos me dijeron que las niñas se bajaron del auto en el que iban. Ahí dije ´era la única mujer´, me alcancé a tomar una cerveza y les dije si me podían prestar la carpa para dormir y luego irme a mi casa porque era tarde y vivía cerca", relató la mujer.

Contó que luego de sacarse los zapatos, se acostó y cerró la carpa, pero "no pasaron ni dos minutos cuando uno de ellos entra y empieza a preguntarme por qué me dormía y fue ahí que empezó el acoso. En ese momento alguien abrió la carpa y entró otro sujeto y fue ahí donde empezó todo".

Dos de los presuntos agresores de la joven trabajaban en el municipio de Coquimbo, entidad que los desvinculó después de que la denuncia se hiciera pública y entregó todos los antecedentes a la justicia.

Tras esto, la joven dio su testimonio al programa Tu día, donde afirmó que sus agresores "son un pligro para la sociedad, no deberían andar sueltos".

"Lo que yo espero que sucede es que haya prisión preventiva para los sujetos mientras esté la investigación, porque muchas personas más se quedaron calladas por miedo a que la justicia no hiciera nada por ellas", agregó.

" Duele profundamente en el alma , pero uno no está solo", indicó la víctima, quien aseguró que al menos dos mujeres más habrían sido víctimas de los sujetos.

"Uno piensa que uno tiene la culpa, pero espero que todo el odio y rabia que tengo a ellos se les multiplique, porque me arruinaron la vida", indicó.