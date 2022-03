Latorre y 5to retiro: "Es una política individualista y sigue dinamitando los fondos de pensiones"

El senador RD aseguró en T13 Noche de que si la medida llega a pasar al Senado, no la respaldaría. "Hay distintas opciones para ayudar de manera solidaria a las familias en este contexto de pandemia", afirmó.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, este lunes, tramitar un quinto retiro de los fondos de pensiones, que fue propuesta por un grupo de parlamentarios de distintas bancadas y que pretende volver a entregar liquidez a miles de personas en nuestro país.

Con 117 votos a favor y 26 en contra , la norma continuará su trámite legislativo y ahora deberá ser revisado por la Comisión de Constitución para que acuerden las condiciones en que sería un eventual quinto retiro de los fondos de AFP.

El senador RD, Juan Ignacio Latorre, conversó sobre este tema con Álvaro Paci en T13 Noche, donde recalcó que la medida no es parte del programa de Gobierno de Gabriel Boric, por lo que "le tocará al equipo económico del Gobierno presentar alternativas económicas. Hay distintas baterías de propuestas, como el IFE Laboral, proyectos de reactivación, de empleos, el salario mínimo que se negociará en abril, entre otros. Por esto, hay distintas opciones para ayudar de manera solidaria a las familias en este contexto de pandemia".

"Si bien, se aprobaron en otros contextos tres retiros anteriores, es una política individualista que, de alguna manera, recae en los hombros de los trabajadores el pagar los costos de la crisis, y sigue dinamitando los fondos de pensiones cuando lo que queremos es generar una transición a un verdadero sistema de seguridad social", señaló.

Si el quinto retiro llega al Senado, Juan ignacio Latorre manifestó que no apoyaría la idea. "Yo he sido muy claro. Manifesté mis dudas al momento del cuarto retiro, más aún, teniendo la responsabilidad del Gobierno, y teniendo una línea oficial del Ejecutivo, yo no respaldaría este proyecto", indicó.

Urgencia al proyecto de indulto

Otros de los temas que marcó la jornada es que el Gobierno anunció que se le pondrá suma urgencia al proyecto que le otorga amnistía a las personas que están imputadas por delitos cometidos en el marco del estallido social, y que está en el Senado hace algunos meses.

Ante esto, el senador manifestó que la decisión del Ejecutivo se da para "cumplir un compromiso que se asumió en campaña con los familiares de los presos de la revuelta, el cual consistía en promover el proyecto de indulto que estaba en el Senado, y que en enero alcanzamos a tramitarlo en particular en la Comisión de Constitución, pero no nos alcanzó el tiempo para poder votarlo en sala antes del receso legislativo".

"Desde que presenté el proyecto de ley, junto con otros senadores, siempre supimos que era muy polémico, que no teníamos certeza de los votos. Esto lo conversamos con los familiares de los presos de la revuelta. Había que conseguir los votos y no era fácil. Este escenario de incertidumbre lo teníamos en enero y lo tenemos ahora en marzo. No vale la pena esperarlo más cuando ya se agotó la discusión", agregó.

Sobre los beneficiarios del proyecto, el senador indicó que "en la Comisión de Constitución, en enero, se acotó el catálogo de delito, y eso fue toda una discusión. Lo otro es que al ser una amnistía, incluye a personas que están en proceso, que no han sido condenadas, con distintas medidas cautelares".

"Básicamente son delitos cometidos en el contexto de Estallido Social, manifestaciones sociales y desordenes públicos. Acá no hay ningún delito contra las personas. Yo diría que los delitos más graves contra la propiedad pública o privada quedan fuera del catálogo de delito", explicó.

"Esta es una medida excepcional, de caracter humanitario que busca la paz social", detalló en la instancia.