Locatario herido en balacera en barbería de Maipú: "Les lancé una crema de peina para defendernos"

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, donde Dani Ramírez, uno de los propietarios del local, resultó herido. "Tengo dos balas alojadas en el cuerpo", reveló.

Durante la jornada de este jueves se dieron a conocer imágenes de la cámara de seguridad de una barbería, en la comuna de Maipú, que fue atacada por un grupo de personas.

Hasta el lugar llegó un grupo de hombres que sacó a los clientes del lugar para luego golpear a los trabajadores. Segundos más tarde llega otro sujeto con un arma de fuego, quien realiza diversos disparos hacia el interior.

Uno de los propietarios resultó herido producto de la balacera. Dani Ramírez, de 20 años, contó cómo sucedieron los hechos a LUN.

"Tengo dos balas alojadas en el cuerpo, no me las pudieron quitar en el hospital. Estos tipos dispararon siete veces y se arrancaron porque se acabaron las balas. Si no, me hubiesen dado más", afirmó el joven.

T13 Lee También > [VIDEO] Revelan impactantes imágenes de balacera en barbería de Maipú

En el video de las cámaras de seguridad se ve a dos sujetos ingresando al local, quienes los intimidan a él, su hermano y el barbero que se encontraba trabajando. Luego, ingresan otros dos hombres más y sacan a los clientes.

"Nos insultaron, nos querían agredir con un cuchillo, un fierro y un puñal que tenían. Nos defendimos con escobas y les lancé una crema de peinar", indicó.

"Mi hermano logró sacarlos afuera y cerró la puerta. Como no pudieron abrir ni romper la puerta de vidrio, sacaron el arma, me dispararon y se arrancaron", agregó.

El joven aseguró que conoce a uno de los agresores, ya que fue su arrendatario anterior. "Como nosotros lo dejamos y nos fuimos a trabajar a otro local, él se enfureció. Él está dolido porque ya no iba a recibir la mensualidad que le pagábamos", señaló.