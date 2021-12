Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, muere a los 99 años

La muerte de la viuda del dictador se confirmó durante la tarde de este jueves 16 de diciembre.

Este jueves se confirmó la muerte de Lucía Hiriart Rodríguez, viuda de Augusto Pinochet, quien encabezó entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 la dictadura militar en Chile.

La información fue dada a conocer durante la tarde de este jueves 16 de diciembre por familiares. "A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela. Deja una huella inmensa en nuestros corazones. Entregó su vida al servicio de los chilenos y la Historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país. Descansa en Paz", escribió en Twitter su nieta Karina Pinochet.

Durante los últimos años Hiriart ingresó en varias ocasiones al Hospital Militar por problemas de salud y chequeos médicos de rutina. Finalmente, falleció a los 99 años.

La esposa de Pinochet enfrentó una investigación por el caso CEMA Chile, fundación que dirigió por más de 43 años, donde fue indagada por presunto fraude al fisco y desvío de fondos públicos en la venta de inmuebles cedidos gratuitamente por el Estado.

En su declaración como inculpada, Hiriart dijo que "nunca se distrajeron esos dineros para fines particulares ni míos ni de mis familiares. Tampoco para algún integrante de la junta directiva. Todos los dineros fueron entregados a CEMA Chile. Por mí no pasaba ni un centavo".

Su trayectoria, influencia y polémicas declaraciones

Lucía Hiriart nació en Antofagasta el 10 de diciembre de 1922. Hija del ex senador radical Osvaldo Hiriart Corvalán y de Lucía Rodríguez Auda, creció en medio de los privilegios de una familia acomodada de inicios del siglo XX. A los 16 años conoció a Augusto Pinochet, en ese entonces un militar de 23 años, con quien contrajo matrimonio cinco años más tarde.

Lucía Hiriart habría tenido un rol clave en la decisión de Pinochet -en ese entonces comandante en jefe del Ejército- de sumarse al Golpe de Estado que se concretaría contra Allende el 11 de septiembre de 1973. Así lo deja entrever el propio ex militar en sus memorias.

“Una noche, mi mujer me llevó a la habitación donde dormían mis nietos y me dijo: 'Ellos serán esclavos porque no has sido capaz de tomar una decisión’”, señala en su libro "Camino Recorrido: memorias de un soldado".

Sobre su influencia, Hiriart afirmó en su momento que “era el ascendiente natural que tiene una esposa en un buen matrimonio basado en el cariño, la tolerancia y lealtad”.

Hiriart es conocida por su carácter fuerte y declaraciones polémicas. “Si yo fuera jefa de gobierno sería mucho más dura que mi marido, indudablemente. Desde ya tendría en estado de sitio a Chile entero”, afirmó en 1984, en medio de fuertes protestas contra la dictadura.

Varios años después, en medio de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen, afirmó que "estaría bueno que, para que Chile se vuelva a reencontrar, que reconozcan que mi marido es absolutamente inocente de los cargos que le hacen".

En 2008, a dos años de la muerte de Pinochet, afirmó: "Lo calumniaron tanto... además de todas las injusticias que se dijeron con respecto al papel que tuvo como Presidente de la República. Resulta que después de 17 años entregó el país en forma espléndida, de manera democrática, y hoy dicen que ¡nada de eso se hizo! ¿Todo se ha hecho en estos últimos 20 años?”.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos, una declaración de 2003 es una de las más controversiales: "Muchos de los gestos me parecen puro teatro, no tienen mayor importancia… Pero al leer la prensa, ves cosas tan inverosímiles, parciales y malintencionadas que piensas que lo único que falta es que canonicen a Allende".