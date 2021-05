Masiva fiesta clandestina en San Bernardo mientras el país estaba en toque de queda y ley seca

Hasta autos abandonados quedaron en el lugar. El balance fue de 2 vehículos decomisados y 6 detenidos.

Cientos de personas llegaron durante la noche del sábado a una fiesta clandestina que se realizó en la zona industrial de San Bernardo.

Según vecinos, los jóvenes que participaron en la reunión masiva llegaron al lugar pasadas las 23 horas, mientras en el país ya regía el toque de queda y la ley seca que prohíbe la compra y venta de alcohol por las elecciones.

Carabineros concurrió al lugar y la fiesta terminó con seis personas detenidas y dos autos abandonados, los cuales fueron decomisados.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró a Canal 13 que "preocupa porque el 100% de asistente tal vez que estaba en esa fiesta no están vacunados. Son los grupos más vulnerables, pero también son lo que han perdido el control de su vida con respecto a poder tener algún grado de disciplina".

Delgado agregó que "no tienen capacidad de poder esperar y son estos grupos etarios los que más están sufriendo hoy en día con la pandemia, que no están vacunados y que no tienen mascarilla. Seguramente mucho contagio se generó en esa fiesta y lo veremos en los próximos días".

Preliminarmente se sabe que la convocatoria fue mediante redes sociales y desde la entidad uniformada señalaron que debido a la pandemia, debe primar un tema de responsabilidad: "Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a salir de la pandemia", aseguraron.