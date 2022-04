"Me quedé dormido y pasó": El accidente de Marcelo Marocchino en presunto estado de ebriedad

Las cámaras de seguridad captaron el accidente en el que se vio involucrado el ex chico reality.

En horas de la mañana de este domingo , carabineros detuvo a Marcelo Marocchino, conocido chico reality, por chocar contra un semáforo y conducir, preliminarmente, en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió en Alonso de Córdova con Av Kennedy, donde el ex chico reality estrelló su Jeep contra un semáforo, dejándolo inutilizado.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que Marocchino choca contra el semáforo. Según el propio modelo se quedó dormido al volante.

" Me dormí y pasó ", aseguró tras salir de la comisaría la 17 comisaría de las Condes. "Estoy cansado, estoy trabajando, me quedé dormido un minuto y choqué. Gracias a dios no hubo otras personas involucradas", señaló.

Al ser consultado sobre si se encontraba con alcohol en el cuerpo a la hora del accidente, Marocchino negó esa información, aunque luego aseguró que "claramente en cena puedo haber tomado una copa de vino, pero eso no tiene nada que ver".