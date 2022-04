¿Se condonará el CAE? Mineduc ratifica postura y dice que buscan fórmulas para "la mejor solución"

Marco Antonio Ávila señaló que el Crédito con Aval del Estado “es una mala política pública” y destacó que su eliminación está en el programa. Sin embargo, señaló que las nuevas alternativas para los deudores deben ser conversadas con otros ministerios y actores.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila , anunció el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la condonación de la deuda , en medio de su intervención en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En conversación con el programa Mentiras Verdaderas , de La Red, el secretario de Estado profundizó sus dichos y explicó cómo se desarrollaría esta política pública.

“Respecto del CAE, señalar que nosotros tenemos claro que esta es una mala política pública, entendemos que eso generó una pesada mochila en muchas personas hoy día, y lo que nosotros vamos a hacer es avanzar en una fórmula, o varias fórmulas, que nos permitan buscar la mejor solución”, expresó el ministro.

“Una buena política pública, no quiero adelantar, porque no tenemos hoy día efectivamente la respuesta que usted me está pidiendo, pero queremos avanzar con los actores, con los propios deudores, con el Parlamento. Yo esta decisión no la tomo solo, también la hacemos en el conjunto del gabinete, especialmente el ministro de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, para avanzar en una verdadera solución, porque está comprometido en el programa, pero que además de eso se haga cargo del escenario de restricción económica que sabemos que tenemos en el país”, agregó.

“Son muchas las deudas, no sólo el CAE, sino que también tenemos otras deudas importantes que son parte de lo que entendemos como la justicia educativa con distintos actores, y también señalar que en ese escenario futuro es importante el diálogo, fundamentalmente dialogar con muchos actores que están involucrados en esta terrible situación que es la deuda educativa provocada por el CAE”, añadió al respecto.

Finalmente, el ministro Ávila, quien destacó que “lo que nosotros tenemos en el horizonte es alcanzar una buena solución para estos deudores”, apuntó a la polémica acerca de que condonar la deuda por el CAE sería una invitación a que nadie más siga pagando ahora, pensando en que se concretaría dicha propuesta.

“Lo que tenemos que pensar es cómo avanzamos en un horizonte en donde la educación efectivamente sea un derecho social garantizado y tenemos que hacernos cargo, es parte del compromiso que tenemos con estos deudores hacia atrás y por lo tanto yo me saldría de la polémica específica y me haría cargo y esperaría también, y no tengo por qué pensar lo contrario. Anuencia más transversal en esto”, cerró el ministro de Educación.