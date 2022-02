"La vamos a mantener": Ministro Paris ratifica que se seguirá tomando PCR en ingreso a Chile

"Esto no significa que uno no pueda modificar las conductas o normas en el futuro", sostuvo la máxima autoridad sanitaria en Chile.

El ministro de Salud, Enrique Paris, ratificó que se mantendrá el test PCR de ingreso a Chile para los viajeros, justo después que se confirmara la presencia de la subvariante BA.2 de Ómicron en el país.

La máxima autoridad sanitaria del país fue consultada respecto a las recomendaciones para los viajeros y turistas que lleguen a Chile, instancia que aprovechó para poder precisar que la subvariante de Ómicron está "presente en Argentina, en Perú y en Brasil, además de muchos países del mundo. En más de 50 países está presente".

"Por eso nosotros exigimos un PCR antes de viajar y estamos exigiendo un PCR en el aeropuerto, que ha sido muy criticado ", problematizó.

"Yo leo la prensa, leo las cartas a ciertos diarios que publican cada dos días solicitando que esto se anule. Leo lo que dicen las empresas de turismo que también solicitan que se anule el PCR de ingreso", reconoció el ministro Enrique Paris.

En esa línea, sostuvo que es posible ver "lo que puede ocurrir en el caso de que no seamos capaces de detectar gente que viene infectada o que se infecta y es por eso que la vamos a mantener mientras tengamos las cifras".

"Esto no significa que uno no pueda modificar las conductas o que no pueda modificar las normas en el futuro. Siempre estamos llanos a dialogar, a conversar, a basarnos en la evidencia médica para modificar aquellas normas que sea necesario", cerró.

