Mujer confesó asesinato de su hijo de cuatro años en La Araucanía

La mujer de 33 años fue detenida por Carabineros y pasará a control de detención durante la jornada de este martes.

Carabineros detuvo, la noche de este lunes, a una mujer que confesó el asesinato de su hijo de cuatro años en la comuna de Villarrica, región de La Araucanía.

Según información preliminar, la mujer de 33 años alertó a Carabineros del hecho y amenazó con suicidarse. Además se investiga si estaba bajo un tratamiento psicológico.

Alfonso Verdugo, mayor de Carabineros, explicó que recibieron "un llamado telefónico donde una madre avisaba la muerte de su hijo, ante lo cual se constituye personal de Carabineros pudiendo constatar el hecho y de ahí el procedimiento queda en manos de la Fiscalía".

En tanto, Roberto Salazar, abuelo del niño de cuatro años, contó que "llegando de mi trabajo el vecino me dice 'detente, sucedió una tragedia horrible en tu casa, pero sé fuerte. El vecino me trajo aquí y me presentó a la policía, no pude entrar a mi casa porque hay que seguir las cosas de rigor que tiene que hacer la policía".

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) lidera la indagatoria y se espera que la mujer pase a control de detención durante la jornada de este martes.