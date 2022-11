Niño pide ayuda para perritos en vez de regalos para su cumpleaños: "Quiero que otros tengan hogar"

Fue en la tarjeta que entregó a sus invitados para la celebración que será el 3 de diciembre, donde el pequeño, que vive en Valparaíso, hizo la especial petición.

Una conmovedora historia es la que protagoniza un niño de 7 años de la ciudad de Valparaíso, quien ha soprendido por su generosidad a su corta edad.

Martín Miranda González, quien el próximo 3 de diciembre celebrará su cumpleaños número 8, pidió colaboraciones para ayudar a perritos sin hogar , en lugar de regalos para él en ese día.

Fue en la tarjeta que entregó a sus invitados para la celebración, donde hizo la especial petición de que, como obsequio, llevaran ayuda para animales del Canil de Lobita, en la comuna puerto.

"Yo quise que otras personas y otros perritos tengan hogar, tengan familia, tengan comida, tengan agua, tengan lo que merecen, tengan cariño, porque me preocupan las personas, perros, animales que están en la calle abandonados", dijo el niño a La Estrella de Valparaíso.

Y agregó: "Yo creo que la gente tiene que reflexionar y ser solidaria con los demás".

María Gabriela González, madre de Martín, reconoció que él les ha dado "una lectura de humanidad". La mujer además contó que el pequeño -que debe lidiar con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), tiene una mascota llamada Hassam.

"La conexión con los demás es algo que se le dificulta mucho a los niños que tienen esta condición, pero es increíble cómo en este caso su mascota lo ha ayudado en su proceso de desarrollo", detalló la madre.

Sobre Hassam, este llegó a alegrar a la familia hace algunos meses tras la sensible pérdida que significó para todos la muerte de la abuela materna de Martín.

"Es como un hermano y como un amigo para mí, porque me ha acompañado mucho tiempo, no puedo dejarlo atrás (...) Me da cariño, paz, risas, me da todo, es todo para mí", concluyó el niño.