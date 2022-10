Montos entre 1 y 5 millones: Más de 700 personas aún no piden sus excedentes de ex Isapre Masvida

En total, son más de 72 mil personas que aún no han solicitado la devolución de los excedentes que tenían en su ex Isapre. La Superintendencia de Salud hizo un llamado a realizar el trámite.

La Superintendencia de Salud informó que 72 mil personas no han solicitado la devolución de sus excedentes de la ex Isapre Mas Vida.

Lo anterior corresponde a un primer pago masivo de los montos que estaban judicializados desde octubre de 2018 tras la quiebra de la Isapre en 2017.

"Desde mediados de junio, la Superintendencia ha venido pagando los excedentes de cotizaciones adeudados por la ex Isapre, a más de 118 mil ex afiliados, por un monto aproximado cercano a los 9 mil millones de pesos. Sin embargo, aún quedan 72 mil personas que no han pedido su devolución y de los cuales no contamos con información de correos electrónicos ni tampoco dirección particular", explicó el Superintendente de Salud, Víctor Torres.

Dentro del grupo que aún no ha pedido la devolución de sus dineros, hay cerca de mil 300 personas rezagadas de pago por montos de entre 500 mil y un millón de pesos e igual situación se da con un grupo de más de 700 personas que pueden pedir la devolución de montos que van entre un millón hasta los 5 millones de pesos.

"Es muy importante que las personas puedan actualizar sus datos en nuestra plataforma web ya que no tenemos otra forma de llegar a ellos. Una vez hecho eso para recibirán sus pagos en un plazo aproximado de 20 días", agregó Torres.

El sitio web www.supersalud.gob.cl tiene un apartado especial para la Devolución de excedentes de ex MasVida donde además se incluye una sección de preguntas frecuentes para quienes tengan dudas sobre el proceso. Quienes deseen conocer si tienen una deuda a su favor también pueden llamar al 600 836 9000 o escribir al mail prestadoresexmasvida@superdesalud.gob.cl.