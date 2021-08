Alertan sobre nueva estafa: Ahora engañan con "agendar" fecha para la dosis de refuerzo

Una usuaria de redes sociales alertó que hay un nuevo intento de estafa para robar cuentas de WhatsApp. ¿Cómo prevenir que ocurra? Revisa todos los detalles en T13.cl.

Durante la mañana de este martes se denunció sobre una nueva modalidad de estafa ligada a la campaña de vacunación de refuerzo contra el coronavirus.

Según denunció una usuaria de Twitter, a una conocida la llamaron haciéndose pasar por funcionarios del Ministerio de Salud (Minsal) para "agendar" la fecha para que recibiera una dosis de refuerzo contra el COVID-19.

"Tenían todos sus datos: Mail, dirección, teléfono, RUT (…) después le pidieron que les diera el código que le mandaron por SMS, para hackearle el WhatsApp", añadió.

OJO!!! ESTAFA!!!

acaban de llamar del “Minsal” a conocida para supuestamente agendar la Dosis de refuerzo. Tenían todos sus datos: mail, dirección, teléfono, rut, etc. Después le pidieron que les diera el código que le mandaron por SMS (para hackearle el whatsapp) — Paola (@paomolinave) August 10, 2021

Este tipo de estafas resultan inéditas y se denuncian a solo un día de que comience oficialmente el calendario de vacunación de refuerzo contra el COVID-19.

Y es que durante este miércoles 11 comienza dicho proceso, pero este no estará disponible para todas las personas que ya tengan su cuadro de inmunización completo.

Para poder acceder al proceso de vacunación de refuerzo hay que cumplir una serie de requisitos, pero desde la autoridad sanitaria no se ha señalado nada ligado al agendamiento de horas o fechas para poder inmunizarse.

Esto debido a que se establecieron fechas específicas para distintos grupos etarios, entre los cuales figuran los adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

Agencia Uno Lee También > ¿Cómo saber si me corresponde la dosis de refuerzo contra el coronavirus?

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en diálogo con T13 Tarde, reconoció que tras reportarse la nueva modalidad de estafa "estamos en conocimiento, hemos dado a conocer esta información al Minsal, para estudiar cómo obtuvieron la información de las personas".

" Nosotros no estamos llamando a las personas para que acudan a los consultorios. Por lo tanto, eso no es una noticia oficial", agregó y destacó que las personas no deben tomar en cuenta los supuestos contactos, sino que se guíen por el calendario de vacunación.

En esa línea, el Ministerio de Salud, a través de su cuenta en Twitter, precisó que "de acuerdo a intentos de estafas en redes sociales informamos que el Minsal, Seremis, centros de salud, de vacunación y hospitales no realizan llamados telefónicos para agendar hora y lugar de vacunación ni solicitan entrega de códigos vía SMS".

De acuerdo a intentos de estafas en redes sociales informamos que el Minsal, Seremis, centros de salud, de vacunación y hospitales 𝗻𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗳𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗼𝘀 para agendar hora y lugar de vacunación ni solicitan entrega de códigos vía SMS. — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 10, 2021

Las recomendaciones de la PDI ante este tipo de casos

Para hacer frente a esta nueva modalidad de estafa u otro tipo ligado al robo de una cuenta de WhatsApp, desde la Policía de Investigaciones (PDI) se ha llamado a tener especial cuidado con proteger la información digital.

Por lo mismo, las principales recomendaciones son nunca entregar códigos de verificación que lleguen al celular por mensaje de texto (SMS), mail u otras aplicaciones. De igual forma, se recomienda activar la verificación en dos pasos en la cuenta de WhatsApp, la que sirve para restringir el acceso no autorizado.

En caso de recibir alguna solicitud de dinero se insta a asegurarse que sea esa persona efectivamente, ya sea mediante una videollamada o alguna prueba que lo acredite.

Y en caso de utilizar WhatsApp Web, se recomienda ingresar a la dirección completa del sitio y no a través de un buscador y hay que cerciorarse de que la aplicación se cierra completamente una vez se deja de utilizar.