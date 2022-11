Nuevo caso de tráfico y maltrato animal: encuentran mono ardilla en medio de operativo por drogas

El animal, especie conocida como saimiri, llegó a un centro de rehabilitación con una deshidratación severa y heridas en distintas zonas de su cuerpo.

Un lamentable nuevo caso de tráfico y maltrato animal quedó al descubierto el jueves, en medio de una investigación de microtráfico de drogas encabezada por el OS9 de Carabineros en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

A raíz del procedimiento, los funcionarios encontraron en el domicilio particular de la persona detenida un primate del tipo mono ardilla, también conocido como saimiri .

Luego de eso, la Fiscalía instruyó que la Policía de Investigaciones se hiciera cargo del traslado del animal hasta un centro de rehabilitación.

“Se estableció de acuerdo a lo informado por Carabineros, que esta persona había arrebatado este animal desde otro vecino, el cual lo tenía en mal estado y, según su relato, lo estaba cuidando para que éste se recuperara”, señaló el prefecto Luis Mardones, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana de la PDI.

T13 - Mono ardilla

“Sin embargo, al examen realizado por los oficiales médicos veterinarios de la Bridesma Metropolitana se estableció un claro maltrato animal, de acuerdo a que este primate estaba con un acentuado grado de desnutrición”, continuó el prefecto.

Además, “estaba estresado, ya que tenía pérdida de su pelaje especialmente en su cola, razón por la cual fue incautado y se gestionó de mantera inmediata la entrega de éste a un centro de rehabilitación de primates para que se recuperara y posteriormente pueda ser entregado al Zoológico Metropolitano o darle algún otro destino que proteja obviamente su bienestar animal”.

Al menos diez animales mueren

Finalmente, el animal llegó al Centro de Rehabilitación y Rescate de Primates de Peñaflor, donde se constató que se trata de una hembra adulta, de entre 6 y 8 años de edad , con una condición corporal muy baja, deshidratación severa y heridas en distintas zonas de su cuerpo; cara, mentón, hombros y cola.

En esta última zona se ratificó que no tiene pelo debido a una lesión alopécica, típica de estrés en estas especies que no han sido cuidadas como corresponde. Además, presenta una lesión en su muñeca, lo que le produce molestia y dolor al utilizar de forma mecánica esa extremidad, según explican desde el centro.

T13 - Mono ardilla

Rosario Muñoz, del Centro de Rehabilitación y Rescate de Primates de Peñaflor, detalló a T13.cl que “se encontró este ejemplar de mono ardilla en una jaula para pájaros pequeña, donde en la misma pieza, pero al exterior de la jaula, se encontraba un perro bulldog ladrándole en todo momento, lo que obviamente le debe haber producido un gran estrés”.

“Quienes mantenían a este animal, refirieron haberlo conseguido hace dos días en una feria en Santiago”, lamentó.

“Maya”, como llamaron por ahora a la saimiri en el centro de rehabilitación, le tiene terror a los perros, cuenta Muñoz, quien a su vez destaca que se ve más relajada y disfrutando frutillas y paltas, sus alimentos preferidos, a pesar de ser muy buena cazando pequeños insectos.

Deutche Welle - Fábrica de estrellas Lee También > Revelan imagen de la "monstruosa" Nebulosa del Cono, una "fábrica de estrellas"

Asimismo, la encargada de sus cuidados lamenta que “para que sólo un mono llegue a destino en el proceso del tráfico de especies exóticas, se espera que al menos diez hayan muerto. Y el comercio de animales es en realidad un mundo muy duro, es triste y es muy cruel para los involucrados, porque se les genera un daño que los va a acompañar el resto de sus vidas”.

“Los temas médicos nosotros los podemos solucionar, pero los temas psicológicos en realidad es difícil tener certeza de que vamos a lograr rehabilitarlos por completo y muchas veces eso no se logra”, agregó.

Finalmente, advirtió que “los monos en ningún caso son mascotas, jamás deben ser mascotas. No deben utilizarse, no deben comercializarse, ni con ellos ni con sus atributos entre comillas, de cuando son expuestos y se obtiene beneficio de ello. Y obviamente no tienen que sacarse nunca de su lugar de origen”.