Pareja de cabo Florido, carabinero asesinado en PAC: "No se puede describir tanto dolor"

El cabo segundo de Carabineros, David Florido de 33 años, murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un procedimiento al interior de una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Sthepanie Soto, pareja del carabinero asesinado en Pedro Aguirre Cerda, contó que se enteró de lo ocurrido por una ex compañera de colegio que está casada con un funcionario de la institución.

Se trata del cabo segundo de Carabineros, David Florido Cisterna de 33 años, quien falleció tras recibir un impacto de bala durante un procedimiento en una barbería. El operativo se inició cuando una persona alertó, a través del 133, que habían clientes con armas al interior del local.

En conversación con Las Últimas Noticias, Soto relató que ese día estaba en el supermercado "cuando supe que algo raro había pasado. Primero me llamó mi mamá para preguntarme el nombre completo de David. Se lo di, pero lo encontré súper raro".

"Después me llamaron mis hermanas '¿Estás con David?' me preguntaron (...) Después me llamaron la mamá de David y luego sus hermanos. Yo ya estaba desesperada cuando al final me llamó una ex compañera de colegio que está casada con un carabinero. Fue ella la que me dijo lo que había ocurrido, que David había recibido un balazo en la cabeza y estaba en el Hospital Barros Luco", contó.

Soto recordó que en ese momento estaba con su padre, quien la llevó al hospital. "Entré a la sala donde estaban todos sus compañeros. Uno de ellos me dijo que David había muerto. Enloquecí, entré en la sala donde estaba todo ensangrentado y muerto".

"Lloré, grité, pataleé. Mal, mal, mal. Se me nubló todo. No se puede describir tanto dolor", explicó junto con lo que siente en este momento: "Todos los planes, todos los sueños, toda nuestra historia terminó en un segundo".