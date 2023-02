Parived acusa "trato discriminatorio y desigual" por Caso Relojes

"Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó una orden de detención en mi contra", dijo Marco Antonio López, investigado en el marco del denominado Caso Relojes. "Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa", agregó.

Marco Antonio López, alias "Parived", acusó un "trato discriminatorio y desigual" al considerar que la Fiscalía se basó en especulaciones para allanar su hogar y, posteriormente, emitir una orden de detención en el marco del denominado Caso Relojes.

[VIDEO] "Caso relojes": Prisión preventiva para Quiroz y "Parived" con arraigo nacional

Fue el pasado jueves 2 de febrero que López fue formalizado por los delitos de receptación y contrabando , por lo cual se dictó la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación.

En diálogo con La Tercera, sostuvo que "no estaba" en su domicilio al momento de registrarse el allanamiento, agregando que "no lo esperaba de ninguna manera".

Al abordar la idea sobre si los antecedentes que maneja Fiscalía son especulaciones, "Parived" señaló que "a pesar que la Fiscalía inició esta investigación el 2017, y han existido diligencias que se han realizado con mucha publicidad, a la fecha no he sido citado a prestar declaración , ya sea ante el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile".

"Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual. En estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida", dijo.

De igual forma, fue consultado respecto a que aparece mencionado desde hace varios años en la causa y que se le vincula con otras personas investigadas en interceptaciones telefónicas, ante lo cual dijo que "creo que está en manos de la justicia determinar esos eventos como tal".

Respecto a los cheques que supuestamente Tonka Tomicic le entregó, "Parived" apuntó que "no puedo entrar en detalle por consejo de mis abogados, pues es materia de la investigación".

"Solo puedo decir, que tras el 'Estallido Social' y la pandemia, con el objetivo de mantener el negocio al que he dedicado mis esfuerzos durante los últimos 10 años, recurrí a préstamos informales , que los fui pagando con cheques y transferencias de manera lícita", añadió.

Agencia Uno Lee También > Caso Relojes: Confirman prisión preventiva contra Luis Vásquez

"Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo (...) está en manos de las personas capacitadas del Ministerio Público y toda la información la tenemos a disposición, como hemos estado siempre", agregó.

De igual manera, López insistió en que "la Fiscalía nunca me ha citado para dar algún tipo de testimonio, nunca".

Sobre su relación con Domingo Jalil, aseguró que "no me voy a referir a los detalles de los procesos, no me corresponde" y que "solo puedo decir que no he desarrollado actividades comerciales con él".

A la vez, fue consultado sobre si Luis Vásquez, Estrella Dinamarca, Domingo Jalil y Jaime Quiroz eran sus amigos, ante lo cual dijo que "los entornos en que uno se mueva o las personas con las que uno se tome un café no tienen directa relación con una afinidad determinada. Me puedo sentar a tomar un café con quien sea y no tengo por qué tener alguna aversión o no aversión. No funciono así en la vida".

"No tengo miedo" , apuntó respecto a una posible condena por el caso, enfatizando que "tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente con lo que sea justo ".

"Parived" sostiene que "se ha hecho de mí un fetiche y se me caricaturizó"

Marco Antonio López abordó que es foco de interés en rutinas humorísticas, indicando que "se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó . Se levanta tarde, es flojo, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo".

"Las personas que hacen eso no lo hacen con mala intención, sino que lo usan como un medio, porque al yo permanecer tanto tiempo en silencio y no manifestando qué hacía o quién era, dio paso a esas cosas", agregó.