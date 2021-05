Pase de Movilidad: ¿Cómo asegurarme de que estoy haciendo el trámite en un sitio legítimo?

El documento se podrá obtener en la página mevacuno.gob.cl, la cual ha sido víctima de "fake news" en dos oportunidades este año.

Este miércoles entrará en vigencia el Pase de Movilidad, medida anunciada por el Gobierno y que supone una mayor cantidad de libertades individuales para las personas vacunadas con dos dosis y tras 14 días desde la última inoculación.

Se podrá obtener en la página mevacuno.gob.cl. Es único y otorgará un código QR que al escanearse arrojará si la persona está habilitada o no.

Este mismo sitio fue protagonista de "fake news" en dos oportunidades: a principios de abril y ahora nuevamente con el anuncio del Pase de Movilidad.

En su oportunidad el Gobierno ya había aclarado que se trata de un sitio legítimo y que no robará los datos de las personas, pero este lunes se volvió a repetir la viralización de un mensaje por redes sociales alertando que mevacuno.cl sería un sitio falso.

¿Cómo asegurarme de que estoy haciendo el trámite en un sitio legítimo?

En conversación con T13.cl el comisario de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, Danic Maldonado, entregó algunas recomendaciones para no caer en sitios fraudulentos.

Atención con las direcciones

"Lo primero es que uno siempre debiese escribir direcciones web directo en la barra de direcciones, porque también hemos descubierto que alguien puede escribir algo muy parecido entonces en vez de mevacuno.cl pone "mevacun0" y en vez de una "o" coloca un cero, y eso visualmente te puede llevar a un error", comenzó explicando Maldonado.

En ese sentido, agregó que "es ideal escribir la dirección en la barra de direcciones como una forma de asegurarse que está ingresando al sitio oficial porque incluso han existido casos en que personas registran un dominio relativamente parecido, incluso tienen la posibilidad de pagar por posicionamiento, entonces, cuando buscas en el buscador posiciona a veces al que pagó primero".

Un ejemplo de lo que señala Maldonado son estafas relacionadas al mundo bancario donde "han hecho sitios en que uno buscaba un banco y te tiraba el banco falso primero y después el banco real".

Ojo al candado

Otra recomendación que entrega el comisario es fijarse "si es que ese sitio tiene pase de http a https. Esto no es una garantía 100% de que me va a tener seguro, pero me permite saber si estoy ingresando a un sitio web que tiene de alguna manera algún entorno seguro".

Un sitio con certificado https suele tener un candado al costado izquierdo de la dirección.

Para los con alma de investigador

Un tercer consejo sería "poder consultar directamente en Nic Chile que es la entidad que administra de alguna manera los dominios que son ".cl". Al consultar se puede conocer al titular del sitio web al que se está buscando".

En este caso la búsqueda arroja como resultado que el dominio MeVacuno.cl está inscrito efectivamente por la subsecretaría de Redes Asistenciales, dependiente del Ministerio de Salud.

"Uno a veces podría buscar en Internet si el sitio web ha sido reportado, pero ha pasado también como pasó en este caso que se estaba reportando un sitio verdadero como falso. Por eso se recomienda hacer la consulta a los mismos propietarios", sostiene el comisario.

El consejo definitivo

"No tenemos manera de poder comprobar que lo que se está diciendo en redes sociales sea verdadero o no. No dejarse llevar por la información que se publicita en redes sociales que al final del día a veces desinforma más que informar", dijo Maldonado a T13.cl

Como una última recomendación, Maldonado señaló que hay que tener siempre actualizados los software, programas y aplicaciones que permiten detectar virus para evitar ingresar a un sitio no legítimo.