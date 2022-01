Más de un millón de Pases de Movilidad han sido bloqueados: Revisa si el tuyo es uno de estos

Durante la jornada de este lunes, la subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, reveló que en los primeros tres días del año ya se han inhabilitado 1.370.730 pases, y de ellos, sobre 765 mil corresponden a documentos de personas entre 18 y 45 años, equivalente al 55,8% de estos.

Durante la jornada de este lunes, la subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, realizó un llamado a vacunarse a las personas cuyo Pase de Movilidad fue bloqueado por no haber completado el esquema de vacunación con la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus.

"Quiero recordarles que desde el 1 de enero entró en vigencia que todos aquellos mayores de 18 años que no se han puesto su dosis de refuerzo, transcurrido los seis meses desde que pusieron su esquema primario, se les bloqueará el Pase de Movilidad hasta que se inoculen", comentó en el reporte.

La doctora afirmó que en los primeros tres días del año ya se han inhabilitado 1.370.730 pases, y de ellos, sobre 765 mil corresponden a documentos de personas entre 18 y 45 años, equivalente al 55,8% de estos. "En los mayores de 45 años, se han bloqueado sobre 605 mil por la causa", agregó.

Desde el Ministerio de Salud realizaron un llamado a todas las personas que aún no se inoculan a hacerlo, no tan sólo por un tema del Pase de Movilidad, sino que también para cuidar su salud. "A esas personas, les pedimos que se vacunen, no sólo por su pase de movilidad, sino que por convicción a cuidar de su salud y sobre todo frente a la variante Ómicron", pidió la doctora.

¿Cómo saber si mi Pase de Movilidad está bloqueado?

Para saber si el Pase de Movilidad está activo, hay que ingresar a la página del Gobierno, y acceder con Clave Única, correo electrónico o con el número de serie del carnet de identidad.

Al interior de la plataforma se debe apretar en "mis vacunas" donde se mostrará la información ligada al esquema de inmunización contra el coronavirus.

En el sitio aparaecerán las fechas de la primera y segunda dosis en caso de haberlas recibido.

Otra manera es revisar el carnet de vacunación, donde se especifican las dos jornadas en que se inmunizó la persona.