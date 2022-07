Paul Vásquez niega versión de fiscalía tras detención: "Jamás hubo amenazas, jamás agredí"

El humorista, conocido como El Flaco de Dinamita Show, explicó que al interior del avión le pidieron cambiarse de asiento, pero se negó, lo que generó el altercado. Admitió haber bebido alcohol antes de abordar debido al miedo que le provoca volar.

La mañana de este miércoles, el humorista Paul Vásquez, conocido como "El Flaco", entregó su versión luego de la polémica que protagonizó en el aeropuerto de Santiago.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas del lunes, cuando Vásquez tomó un vuelo en dirección a Iquique, en la Región de Tarapacá. Sin embargo, no pudo realizar el viaje debido a que fue bajado del avión porque se encontraba en estado de ebriedad.

En un punto de prensa realizado esta mañana, el humorista -en compañía de su abogado- dijo que nunca insultó, agredió o amenazó al personal de la aerolínea o a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Yo soy un tipo que como muchos chilenos y muchos humanos, le tienen miedo a volar, y no sé si puedo tomarlo como una fobia, pero siempre me ha dado miedo volar", comenzó diciendo.

"La situación vivida en el avión fue bastante confusa, yo sí me tomé dos tragos para subirme al avión porque con esa situación yo me voy durmiendo cuando son vuelos tan largos", añadió.

En este sentido, explicó que fue una vez que estaba arriba del avión, cuando le pidieron que se cambiara de asiento. "Yo dije que no, se armó una pequeña discusión y me hacen descender del avión a lo cual yo accedo pero me impresioné porque afuera habían muchos detectives y con las esposas en la mano y cuando veo que PDI estaban con sus esposas esperándome, me bloqueé y se me vino encima la situación de que me iban a tratar como delincuente", declaró.

"Ahí empezó el altercado y yo me resistí a que me esposaran porque yo decía que no era un delincuente, me bloqueé y ahí empezó todo el forcejeo", detalló el humorista.

"El Flaco", mencionó que todo lo sucedido en las últimas horas le recordó los peores momentos de la farándula, luego de que se señalara que había amenazado y agredido al personal.

"Lo único que quería era que no me esposaran"

"Dijeron que había amenazado al personal, nunca golpeé, jamás hubo amenazas, jamás agredí, por ahí se dieron un festín de que yo había prometido balazos, me impactó, yo estuve muy mal ayer, por esa situación de que se me acusa. ¿Con qué voy a disparar?, los que me conocen saben que no soy un tipo violento y no voy a andar portando un arma en un aeropuerto para darle uso", sostuvo.

Consultado por las imágenes donde se ve el cabezazo que le da a un efectivo de la PDI, Vásquez dijo que "no sé si será tan elocuente en las imágenes, pero ahí no hubo nada, habían muchos PDI para detener al 'Flaco', eso me impactó demasiado, yo lo único que pedía era que no me esposaran, quizá las imágenes muestran que intenté agredir al detective, pero nunca lo agredí".

"Yo lamento la situación, yo voy a aclarar esta situación confusa, estoy explicando, yo no agredí a nadie y ni siquiera insulté en el avión, me bajé cuando fui solicitado", declaró.

Cabe mencionar que durante la formalización del martes -que se realizó de forma telemática-, se reveló una frase con la que Vásquez amenazó al funcionario de la policía de investigaciones tras ser bajado del avión.

De acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, "momentos antes [Paul Vásquez] había sido desembarcado del vuelo número 164 con destino a Iquique de acuerdo a los protocolos correspondientes de la aerolínea y por presentar signos de encontrarse en estado de ebriedad (...) agrede a la víctima manifestándole 'te voy a matar y te voy a pescar a balazos y te voy esperar en la salida del aeropuerto'".

Por otra parte, Paul Vásquez hizo un mea culpa tras lo ocurrido, afirmando que "va a ser una lección aprendida, de aquí voy a tener que sacar algo positivo. Fue un desliz, lo voy a tomar como un mal chiste".

Finalmente le entregó un mensaje a su familia: "A mis hijos les digo, manténganse dignos. El papá está firme".