"Acto incívico": Denuncian que particulares están negando agua para atacar incendios en Yumbel

Felipe Bru, piloto español, indicó a T13 en Vivo que ciertas personas le hacen señas y les ponen líneas para no tomar el agua que necesitan para la emergencia.

Pasadas las 11:30 horas despegó desde Carriel Sur el avión Ten Tanker para realizar su primera descarga del día en los incendios que afectan al sur de Chile.

Junto a esta aeronave, una serie de helicópteros están trabajando para apoyar las labores, sin embargo, un piloto español de la empresa Pegasus, denunció que no pueden sacar agua de Yumbel, ya que los particulares no se lo permiten.

En conversación con T13 en Vivo Felipe Bru indicó que "hay casas aún en riesgo con focos activos y estamos cogiendo agua en lugares más cercanos y en este momento hay gente, dueños de esas balsas que nos están haciendo señales, nos están poniendo líneas para que no cojamos agua de ahí", declaró el piloto.

Y agregó: "Me parece un acto incívico por su parte viendo la afectación que estamos manejando en este momento. La verdad es que no es momento para no tratar de sacar agua, seguramente Conaf después les va a devolver los litros de agua.

En relación al trabajo, Bru precisó que "somos como tres helicópteros y nos han sacado de ahí, una persona nos está haciendo señales, de ponernos unas líneas para que no cojamos agua y es un detalle muy feo cuando hay gente aquí que tiene su casa que ya ha perdido y gente que está a punto de perderla".

"Son momentos para nosotros un poco duro. Disculpen la crudeza de mis palabras", añadió.

Bajo este contexto, Felipe Bru detalló "que ahora tenemos que irnos a la laguna de Yumbel estación y por lo tanto la rotación de los tres helicópteros está siendo de 3 a 4 minutos, cuando en el otro sitio estamos a 10 segundos de descarga de los lugares donde el personal técnico nos está diciendo que tenemos que hacer la descarga".

"Así que estamos tratando de hacer todo lo que podamos, pero nos encontramos con estas adversidades que son un poco duras para nosotros", concluyó.