Piñera es sobreseído tras querella por omisión de denuncia desupuesta corrupción en el Ejército

El ex presidente Sebastián Piñera fue sobreseído de la querella por omisión de denuncia ante supuestos hechos de corrupción por parte del Ejército de Chile.

En mayo de 2021 el ex capitán del Ejército Rafael Harvey presentó una querella por el presunto delito ante el Ministerio Público. En la causa se incluía el presupuesto delito de falsificación de instrumento público por firmar su retiro en mayo de 2021.

La acusación también estaba dirigida en contra de los ex ministros de Defensa Alberto Espina, Mario Desbordes y Baldo Prokurica, y el ex subsecretario de las Fuerzas Armadas, Alfonso Varas, en calidad de cómplices y encubridores.

De acuerdo con información de El Mercurio, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la resolución del juez Daniel Urrutia, acogiendo el sobreseimiento total y definitivo a favor de Piñera.

El juez Urrutia había rechazado la solicitud de sobreseimiento para el ex mandatario, argumentando que “no me queda tan claro que no existen delitos (…) al ser una denuncia vinculada a hechos de corrupción, existiendo tratados internacionales en la materia, la solicitud de la fiscalía de sobreseimiento debe ser rechazada”.