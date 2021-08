Presidente Piñera llama a rezagados a vacunarse: "Cómo pueden ser tan porfiados"

"No vacunarse no solamente pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de todos", recalcó el Mandatario.

El Presidente Piñera destacó, durante una actividad de vacunación de este miércoles, a los adultos mayores que acudieron a los vacunatorios para ser inoculados con una dosis de refuerzo contra el COVID-19.

Durante la oportunidad, el Mandatario también tuvo palabras para quienes no se han vacunado en contra del coronavirus. "Nos quedan un millón 800 mil rezagados, les quiero decir una vez por todas: Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solamente pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de todos".

"Esperamos durante las próximas cuatro semanas, que dos millones de personas mayores de 55 años puedan recibir su dosis de refuerzo y a partir de septiembre vamos a seguir con los menores de 55 años", recalcó.

El Mandatario también aseveró que "la vacuna es uno de los mejores instrumentos que tenemos para protegernos de esta pandemia que ya lleva 18 meses y que ha causado tanto daño".

"Como Presidente de Chile me siento orgulloso de los hombres y mujeres de la tercera edad que nos dan un ejemplo de alegría, de vida, de esperanza", señaló.