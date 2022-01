Líder de gremio camionero y paro de 2020: "Lo pidió el gobierno para que hubiera ley Juan Barrios"

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones afirmó que su gremio no participó en la movilización porque el gobierno habría solicitado a otro gremio que la realizara para agilizar la tramitación de proyectos de ley en el Congreso.

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, aseguró que el paro del gremio organizado en 2020 fue pedido por el Gobierno para impulsar leyes como el control de armas y Juan Barrios.

La movilización de los conductores y dueños de camiones comenzó en agosto del año 2020 y entre los organizadores figuró la Confederación Nacional del Transporte de Carga, cuyo presidente es Sergio Pérez.

Agencia Uno Lee También > Ministro Delgado y combate a la delincuencia: "El trabajo se ha hecho, los números lo demuestran"

Al respecto, Araya recordó que como CNDC decidieron no participar de dicha movilización.

"En el paro del 2020 nosotros no estuvimos porque ese paro, con palabras del presidente de ellos, se lo pidió el Gobierno para que hubiese la ley Juan Barrios, para que hubiese ley de armas, todas las leyes que todavía no salen y al final ese paro el control lo tomaron los choferes, pero eso es parte de la historia", contó a Mega.

Delgado: "Descarto completamente las acusaciones"

Quien replicó a la acusación de Araya fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien aseguró que "yo escuché la cuña del señor Araya y me parece un tanto confusa. Me parece que él hace alusión a que otra persona le habría contado que parece que eso se lo pidieron. Nosotros en ese contexto no nos podemos hacer cargo de rumores de pasillo .

Del mismo modo, recalcó que "yo ingresé el 4 de noviembre de 2020, tuve conversaciones con los gremios de los camiones, incluso en ese verano posterior a mi ingreso hubo varias mesas de trabajo con los gremios que quedaron muy conformes a lo que se había trabajado".

"Yo me quedo con eso y nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada. Esto parece ser más una rencilla entre gremios que una denuncia seria". sentenció Delgado.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, Delgado fue más enfático y señaló que "descarto completamente las acusaciones de Juan Araya sobre el paro de 2020. Como gobierno no nos hacemos cargo de rumores irresponsables".