El noble gesto de una profesora con sus alumnos previo a Navidad: regala peluches afuera de su casa

La docente, que hace clases en la Escuela México en Osorno, contó a T13.cl que la iniciativa nació para reconocer el esfuerzo que realizan los estudiantes en el ámbito académico.

Con la finalización de clases en medio de la pandemia y a pocos días de que llegue la Navidad, una profesora de Osorno quiso terminar este año escolar dándole un especial regalo a todos sus alumnos.

Como una forma de reemplazar los presentes que se suelen dar en los paseos de curso -pero que por el coronavirus este año no se pudieron hacer- Valeska Venegas quiso continuar con esa tradición y montó en el antejardín de su casa un espacio para regalonear a los estudiantes de su curso, el tercero básico de la Escuela México.

Con un árbol de Navidad rodeado de regalos que en su interior tenín osos de peluche, y una decoración que ella misma y su familia realizaron, la docente entregó (cumpliendo con todas las medidas sanitarias) un presente a cada alumno, más una bolsa de golosinas y una foto juntos, como muestra del cariño hacia ellos.

Valeska Venegas

Las imágenes de este acto comenzaron a viralizarse gracias a la publicación que hizo una apoderada en redes sociales, la que se llenó de bonitos comentarios.

"Me encuentro sorprendida del impacto que ha causado esta acción que nace del alma y de forma desinteresada (...) ha sido gratificante leer los comentarios de apoderados y ex apoderados que valoran este gesto", dijo la docente en conversación con T13.cl.

Sobre cómo nació esta iniciativa, Venegas dijo que surgió de algo personal "por reconocer el esfuerzo que realizan mes a mes los estudiantes en el ámbito académico pero también en el aspecto social".

"Si bien en lo escolar se trabajan contenidos, como docentes estamos llamados a formar en valores y creo que este tipo de instancias contribuyen a fortalecer lo abordado durante el año con ellos y sus familias, porque la educación trasciende más allá del aula", comentó la profesora.

Asimismo dijo que "mi profesión me da la fortuna de estar cerca de los pequeños que el día de mañana serán el futuro del país y para mí es fundamental sembrar en ellos valores que no olviden jamás, valores que les permitan ser mejores personas, preocupados por los demás y colaborar a tener un mejor país con una sociedad donde la empatía sea la base".

Valeska precisó que no es la primera vez que hace este tipo de cosas. Ya el año pasado había hecho lo mismo bajo todos los protocolos de salud y medidas de seguridad por el COVID-19.

Getty Images Lee También > Desde peluches hasta piscinas: los productos más populares de esta Navidad

"Es un pequeño momento donde cada estudiante es invitado al antejardín de mi casa a buscar un regalito que junto a la ayuda de mi familia decoramos y preparamos para que sea un momento breve pero especial e inolvidable", afirmó.

Y añadió: "Desde que soy docente -hace 12 años- siempre me he preocupado de estar al servicio de mis apoderados porque pasamos a ser familia y no es lo material lo más importante sino la preocupación constante, ser parte del proceso, acompañar y estar ahí, no solamente entregar contenidos sino ayudarles a ser personas de bien".

Finalmente, Valeska Venegas destacó que hay muchos docentes como ella que hacen este tipo de acciones y que merecen ser reconocidos en todo el país. "Hay profesores que día a día se esfuerzan y entregan una sonrisa, una palabra de aliento, un abrazo y que son tan valorables e inolvidables como un peluche", cerró.