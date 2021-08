Aprueban proyecto minero Dominga: ¿En qué consiste y por qué es tan polémico?

La iniciativa minera de Andes Iron pretende instalarse en La Higuera, en la Región de Coquimbo, pero ha sido rechazada por organismos medioambientales debido a los riesgos que implica.

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó​ con condiciones el proyecto minero-portuario "Dominga", iniciativa de la empresa Andes Iron que pretende extraer hierro en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.

El proyecto recibió 11 votos a favor y uno en contra y tras conocerse la noticia, diversas reacciones se han generado en contra de la decisión del organismo.

La revisión del proyecto, hecha durante este 11 de agosto, se da luego de estar en medio de la controversia por sus consecuencias medioambientales.

En 2017, "Dominga" fue rechazada tanto por la COEVA como por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, por los riesgos que implicaba su instalación para el ecosistema marino.

Por mayo de 2021, se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, que buscaba invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, por lo que se ordenó una nueva votación del proyecto.

Agencia Uno Lee También > Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprueba proyecto minero-portuario Dominga

"Este proyecto está judicializado, tenemos un seremi subrogante votando porque el seremi titular del Ministerio de Medio Ambiente renuncia, tenemos un seremi de Agricultura que vota en contra del informe lapidario de Conaf que insta al rechazo del proyecto porque no se hace cargo de los impactos a los pingüinos de Humbolt o los recursos hidro-biológicos", acusó el ex ministro de Medio Ambiente de la Presidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena.

"Esto es una farsa, es una farsa que va a tener que ser corregida por la Corte Suprema. Lamentablemente este proyecto está siendo aprobado para intereses particulares y no va en la línea con el desarrollo sustentable. No queremos otra zona de sacrificio", añadió el ex secretario de Estado.

Una vergüenza la aprobación de Dominga. Seremi de @MinagriCL votando en contra de informe de @conaf_minagri inconforme da cuenta de votación política. Un seremi @MMAChile que renunció y que deja al tercer subrogante votando a favor. Un escándalo. pic.twitter.com/oi6wDWjzX6 August 11, 2021

La iniciativa pretende tener una producción anual de 12 millones de toneladas de hierro, 150 mil toneladas anuales de cobre, con una inversión del orden de $2.500 millones de dólares. La propiedad se reparte, según recogió Diario Financiero, en un 80% de la familia Délano Méndez, un 15% de la familia Garcés Silva y 5% de los gestores del proyecto.

Además, se estima que podría generar 10 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción y 1.450 en la etapa operacional, con una vida útil de 26,5 años de operación de la faena.

Sin embargo, el proyecto se emplaza a 30 kilómetros de Isla Damas -donde se ubica la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt- e Isla Choros.

Con esta aprobación, el proyecto avanza hacia su eventual instalación. Sin embargo, aún quedan temas judiciales pendientes, los cuales deberán ser resueltos para saber si se ratifica o no.