Ranking QS de universidades: PUC lidera en Chile y hay tres instituciones nacionales en el top 500

Las universidades chilenas lograron un positivo rendimiento en el QS World University Rankings 2023 , la decimonovena edición de una de las mediciones internacionales más valoradas en el mundo de la educación superior .

La Pontificia Universidad Católica de Chile encabeza el listado entre las instituciones de nuestro país, ocupando el puesto 121° a nivel mundial. La PUC escaló 14 posiciones, volviendo a ocupar el lugar más alto que alcanzó en el ranking en 2021.

Además, se trata de la universidad chilena con mayor reconocimiento internacional según los indicadores de reputación de QS, ubicándose en el puesto 40° a nivel global en reputación académica y alcanzando el puesto más alto de América Latina en reputación del empleador.

Pero eso no es todo. De acuerdo con el último informe, Chile logró instalar dos universidades dentro del Top 200, el número más alto de Latinoamérica junto con México.

