Quién es Jeremy Rodríguez, presunto autor del crimen contra carabinero Carlos Retamal

Durante la mañana de este jueves se informó que el presunto autor del homicidio del carabinero Carlos Retamal se entregó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso.

El uniformado murió la noche de este martes tras ser agredido con un objeto contundente cuando intentó fiscalizar una carrera clandestina en el sector de Malvilla en San Antonio.

Mientras se está a la espera de su control de detención, que se llevará a cabo esta jornada, su abogada, Carla Pérez, de la Defensoría Penal de San Antonio, conversó con 'Tu Día' y entregó detalles de su representado.

En este sentido, contó que el nombre completo del presunto autor del crimen es Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo, tiene 24 años de edad y vive en Melipilla.

Asimismo, relató que es una persona "con familia, muy trabajador y con irreprochable conducta anterior". Sobre este último, especificó se hace referencia a que no tiene condenas en su contra, pese a que sí tiene antecedentes policiales.

¿Cómo se entregó Jeremy Rodríguez?

El presunto autor, según relató su abogada, llegó a un cuartel de la Policía de Investigaciones de la ciudad puerto con el fin de entregarse a la justicia.

"Él estaba solo cuando llegó a la PDI de San Antonio, porque él no es de San Antonio, el concurrió en forma voluntaria y solo. A las 1.12 de la madrugada yo recibí un llamado del señor fiscal jefe de la comuna de San Antonio, don Osvaldo Ossandón, quien me comunica que se encontraba una persona en calidad de detenida en el cuartel de la PDI y que quería prestar declaración", relató Pérez.

En este contexto, comentó que ella a la 1.29 horas llegó al cuartel y se entrevistó con Rodríguez en una sala que le fue facilitada por los funcionarios.

"Cuando estábamos conversando, don Jeremy se desmayó y se descompensó y comenzó a convulsionar, tanto así que tuvo que llegar el SAPU al cuartel para compensarlo", dijo la abogada.

Por lo anterior, el joven no pudo prestar declaracion, ya que su "condición emocional" no lo permitió.

"Él no tiene problemas de salud, fue por una situación emocional. Estamos hablando de una persona de 24 años con irreprochable conducta anterior, con una familia y que se ve en esta situación y al momento de poder expresar su situación se descompensó y ese fue el motivo porque no prestó declaración porque una persona que está en esa condición, temblaba y no podía contenerse, no son condiciones para que absolutamente nadie pueda prestar declaración", aclaró Carla Pérez.

Finalmente, señaló que tras su descompensación, Jeremy fue estabilizado y continuaron con la conversación, sin embargo "él no estaba en condiciones de tener una nueva entrevista por esta conmoción que tenía", afirmó la defensora.

En relación al procedimiento que ocurriá durante esta jornada, Pérez dijo que "actualmente, mi representado Jeremy Rodríguez, se encuentra en calidad de detenido, va a pasar a control de la detención el día de hoy, se le van a formalizar los hechos en su contra con los antecedentes que el Ministerio Público ha recopilado, se va a hacer la discusión de las medidas cautelatres y se va a fijar un plazo de investigación".

"Durante este plazo de investigación mi representado, si toma la decisión, puede prestar declaración sin ningún problema", concluyó la abogada.