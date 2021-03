"No somos propiedad de los hombres": la reflexión de Carolina Urrejola tras nuevo femicidio en Chile

La periodista se refirió al crimen de Valeria Ortiz, de 22 años, quien fue encontrada atada de pies y manos y con su cabeza cubierta, en su domicilio en San Felipe.

La periodista Carolina Urrejola emitió en Tele13 Tarde una sentida reflexión después de que un nuevo femicidio quedó al descubierto en las últimas horas en la ciudad de San Felipe, en la región de Valparaíso. Se trata del crimen de Valeria Ortiz, de 22 años, quien fue encontrada el martes atada de pies y manos y con su cabeza cubierta, en su domicilio ubicado en el sector El Algarrobal.

Tras el hallazgo, se iniciaron las diligencias para dar con la ex pareja de la víctima, un hombre de 43 años con el que tenía 2 hijos, el cual fue detenido en horas de la noche.

Sobre este nuevo crimen, el noveno femicidio en lo que va de este 2021, se refirió la periodista Carolina Urrejola durante la emisión de Tele13 Tarde. En la instancia, la profesional reflexionó sobre el hecho, el cual “calificó de horroroso y estremecedor”.

“La particularidad de este caso, horroroso, estremecedor, el noveno caso de femicidio en las cifras oficiales en lo que va de 2021, indica que Valeria Ortiz, de 22 años, fue encontrada con las manos y los pies amarrados y con la cabeza cubierta”, comenzó diciendo.

Y luego agregó: “Es un hecho, por cierto horroroso, y quizás con tanta naturalidad el asesino reconoce que la mató porque ella había iniciado otra relación sentimental, como si eso fuera un motivo como para quitarle la vida a una persona, a una mujer, a la madre de sus hijos”.

En este sentido, apuntó a un problema cultural el hecho de que un hombre crea que es dueño de una mujer por el solo motivo de haber tenido una relación.

“Precisamente ese el problema cultural que durante muchos años, durante décadas, muchos hombres de manera generalizada sienten un sentido de propiedad sobre las mujeres, y se sienten dueño del destino de estas mujeres, incluso para asesinarlas de manera cruel y en este caso además, perversa y por eso es muy importante toda la pedagogía y la conversación que como sociedad podamos hacer”.

Finalmente, recalcó que “las mujeres no somos propiedad de los hombres, nunca lo hemos sido y no lo vamos a hacer, tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y todas estas cosas que parecen una obviedad, francamente no lo son, a la luz de la cantidad de hechos de violencia contra la mujer, de femicidios consumados como éste, con dos niñitos chicos que quedan sin mamá, una mujer de 22 años, Valeria Ortiz, con toda la vida por delante, y en los femicidios frustrados de los que tú nos cuentas habitualmente”.

¿Has sufrido o conoces a alguien expuesto a una situación de violencia?

El Ministerio de la Mujer de Chile publicó en su sitio web un manual sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia hacia las mujeres:

El Estado te entrega orientación y ayuda gratis, ya sea de forma presencial o telefónica.

- Acude a tus vecinas y vecinos, amigos, familias, colegas de estudios o trabajo. Confía y permite que te ayuden.

- Dirígete a uno de los 103 Centros de la Mujer ubicados en todo Chile, aun cuando no denuncies.

Llama a cualquier hora y desde cualquier teléfono, incluso sin saldo al:

- 1455 Orientación en Violencias Contra las Mujeres de SernamEG

- 133 de Carabineros de Chile

- 149 Fono Familia de Carabineros de Chile

- 134 de Policía de Investigaciones