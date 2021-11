Remueven a fiscal a cargo de causa por desfalco de Ancud por presunto conflicto de interés

Se estima que el déficit municipal bordea los 9 mil millones de pesos, principalmente por cotizaciones previsionales no pagadas, pero la investigación se ha mantenido estancada durante cinco años.

La Fiscalía Regional de Los Lagos decidió remover al fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto, por un presunto conflicto de interés.

La situación se da luego de que Reportajes T13 detallara cómo el presunto desfalco en la comuna de la isla de Chiloé está ad portas de cumplir cinco años de investigación buscando responsables, pero sin imputados a la fecha.

Se estima que el déficit municipal bordea los 9 mil millones de pesos , principalmente por cotizaciones previsionales no pagadas, las que afectaron en su mayoría a funcionarios de la educación municipal.

Todo en el marco de la administración de la ex alcaldesa Soledad Moreno Núñez.

Por lo mismo, se abrió una investigación encabezada por el fiscal Javier Calisto, quien trabajó en la Municipalidad de Ancud antes de llegar al Ministerio Público, y fue asesor jurídico del alcalde Pablo Ossio, esposo de la ex jefa comunal que debe ser citada a declarar por el caso; y por su amistad con Ricardo Lagno, ex encargado de control interno de la entidad municipal, quien no informó sobre las irregularidades.

En diálogo con T13, el fiscal Calisto descartó la existencia de conflictos de interés , pero desde la Fiscalía Regional determinaron quitarlo de la testera de la investigación.

La vocera de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Carmen Jofré, sostuvo que la decisión de remover al fiscal se dio "con el objeto de entregar la tranquilidad y la transparencia necesaria a la comunidad, a los otros intervinientes y especialmente a los profesores que se han visto afectados por estos hechos".