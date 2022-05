Revisa cuáles son los requisitos para salir e ingresar al país por apertura de fronteras en el norte

Fue la pandemia por el COVID-19 la que obligó a suspender los pasos entre territorio nacional y extranjero en la zona norte de Chile.

Este domingo 1 de mayo se reabrirán las fronteras terrestres en el norte del país, lo que permitirá una circulación más fluída entre Chile y los países vecinos.

Al respecto, el gobernador regional, Jorge Díaz, entregó los requisitos necesarios para salir y para ingresar a Chile a través de los pasos fronterizos de la zona.

Al respecto, la autoridad detalló que "lo primero que tienen que tener es un proceso de vacunación al día, con Pase de Movilidad. Si es mayor de 18 años, tiene que tener las tres dosis y si es menor de 18 años tiene que tener hasta la segunda dosis completa".

En ese sentido, señaló que en Perú además se pedirá "un sistema que es casi como el C-19 nuestro, que es un pase de movilidad que se completa ahí mismo y con eso se puede ingresar a Perú sin ningún inconveniente".

Además, indicó que "en el caso del ingreso al país es exactamente lo mismo, es el C-19, que es el pase de movilidad para viajeros y también se requiere tener el pase de movilidad nuestro que implica las tres dosis de vacuna".

"Si una persona no cuenta con el plan de vacunación completo tiene que tener un PCR con una antigüedad no mayor a 48 horas y además, en el caso de los extranjeros no residentes en Chile, tienen que tener un seguro específico", informó además el gobernador Díaz.