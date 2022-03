Río Silala: Corte de La Haya fija fecha para audiencias por demanda contra Bolivia

Desde el 1 hasta el 14 de abril se extenderán las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la demanda presentada por Chile contra Bolivia por el uso de las aguas del río Silala.

Mediante un comunicado se explicó que en las jornadas se analizará el fondo del caso incluyendo las réplicas presentadas por Bolivia.

Debido a la pandemia del COVID-19, las audiencias se realizarán en formato híbrido. Es decir, algunos miembros de la corte asistirán de forma presencial mientras que otros estarán presentes de manera telemática.

La demanda fue presentada por Chile en junio de 2016, es decir, durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. En ese tiempo, Bachelet señaló "Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos por lo que hemos demandado a Bolivia ante La Haya para que resuelva la disputa, declare y reconozca nuestra constitución jurídica que protege nuestros recursos naturales", explicó.

La acción judicial de Chile consta de seis tomos donde se entregaron argumentos jurídicos y técnicos que buscan convencer a los jueces que el Silala es un curso de agua internacional compartido por ambos países.

Los informes técnicos señalan que el río tiene 10 kilómetros de extensión, de los cuales 4 están en Bolivia y el resto en Chile, y cruza la frontera a través de una quebrada que tiene una pendiente entre un 4 y 5%, a 4.277 metros de altura.

