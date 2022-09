Simón Boric declaró ante Fiscalía por agresión que sufrió: "Me asustó mucho y temí por mi vida"

El hermano del Presidente comentó que recibió patadas, combos y que incluso le escupieron en la cara.

Simón Boric Font, hermano del Presidente Gabriel Boric, se refirió a la agresión que sufrió en las afueras de la casa central de la Universidad de Chile comentando que “se me fueron acercando más personas, las que comenzaron a agredirme con patadas y combos ”.

El pasado 1 de septiembre, el hermano del Presidente Boric fue atacado tras intentar detener a una turba que intentaba robar un local de comida rápido en el sector.

“Por eso me acerqué a estos sujetos y los encaré, les dije que su actitud no aportaba en absolutamente nada, ya que estaban atacando a gente trabajadora (...), ante lo cual dos sujetos, que se encontraban saqueando el local comercial, se me acercaron y me dijeron ‘qué te metí, conch...’”, dijo a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, relato que fue publicado por El Mercurio.

"Uno me agredió con un palo en mi cabeza y el otro me golpeó con un puñetazo; sin embargo, un señor me tomó del brazo y me intentó defender", aseguró en su declaración judicial, agregando que posteriormente "se me acercó una mujer y me escupió en la cara, (...) se me fueron acercando más personas, las que comenzaron a agredirme con patadas y combos".

En esta línea dijo que "alcancé a golpear a un sujeto, estaba muy cerca de mí, recuerdo que tenía una bolsa con la que me golpeaba, (...) solo intenté defenderme y escapar rápidamente del lugar, pero no pude hacer mucho, ya que la turba de personas no me permitía avanzar".

“ Esta situación me asustó mucho y temí por mi vida ", añadió, mencionando que fueron conocidos de la casa de estudios quienes lo defendieron y ayudaron a dispersar a los agresores.

Cabe recordar que cuatro personas fueron detenidas por la agresión a Boric.