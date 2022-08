Subsecretario Monsalve envía mensaje a la CAM: "El gobierno de Chile no acepta amenazas"

Por su parte, en relación a la llamada telefónica de la asesora de la ministra Jeanette Vega al líder de la CAM, el subsecretario del Interior afirmó no tener antecedentes al respecto.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegaron a la Región del Biobío la mañana de este jueves para encabezar un comité de coordinación, tras la detención de Héctor Llaitul.

La cita, que tuvo lugar en la Delegación Presidencial Regional del Biobío se da un día después de la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul por delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado.

Tras la reunión y en un punto de prensa, las autoridades se refirieron a temas de seguridad en la zona y abordaron la declaración de la CAM, la que acusa de "persecución política" lo sucedido con el líder. Asimismo, llamaron a "continuar con la resistencia y sabotajes".

"Respecto a las responsabilidades que se han querido hacer, el principal informante de la causa es el propio Héctor Llaitul, quien ha entregado más elementos para recabar la evidencia", declaró Monsalve.

En este sentido afirmó que "ayer hemos conocido un comunicado de la CAM y nosotros no vamos a aceptar amenazas de ninguna naturaleza, el Gobierno de Chile no acepta amenazas y por eso es importante la reunión de hoy".

Y agregó: "Nosotros vamos a usar todas las capacidades que tenemos para garantizar condiciones de seguridad, al frente hay alguien que no quiere esas condiciones de seguridad pero a nosotros nos parece que el mejor mecanismo para que eso no siga ocurriendo es justamente que esas personas que cometen esos delitos sean detenidas y procesadas".

Finalmente y sobre la medidas cautelares pedidas solicitadas en la formalización, aseguró que "nos parece muy importante que por el carácter de los delitos, tipificados en la Ley de Seguridad del Estado, por el robo de madera y por la usurpación violenta, los tribunales decreten al prisión preventiva de Héctor Llaitul".

La llamada de la asesora de Vega a Llaitul

Un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) consignó que el 11 de mayo una asesora de la ministra Jeanette Vega llamó al celular del líder de la CAM.

Le manifestó que la ministra de Desarrollo Social, "me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono".

Sobre este tema, el subsecretario Monsalve afirmó no tener antecedentes. "No tengo conocimiento ni de las policías ni de otras instituciones del Estado y si eso fuera así estamos disponibles a aclararlo", comenzó diciendo.

"Esto es algo que no conozco en detalle y no voy a profundizar, no tengo los elementos como para responder a esto", concluyó.