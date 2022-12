Super. de Salud y fallo por isapres: "Lo que uno tiene que buscar es no afectar a afiliados"

"Queremos aplicar un fallo siendo prudente y razonable", señaló a Tele13 Radio el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien además indicó que esta semana nuevamente el Gobierno y las aseguradoras se reunirán para tratar el asunto.

En un nuevo revés judicial para las isapres, la Corte Suprema ordenó a las aseguradoras privadas aplicar la tabla actualizada de factores de riesgo de 2019, para todos los afiliados nuevos y antiguos. Además deberán devolver a los usuarios los dineros cobrados en exceso.

Sobre este fallo se refirió el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien indicó que trabajan para que esta decisión de la Corte Suprema se cumpla en plenitud y explicó que analizan una fórmula que no implique la caída de las isapres de un día para otro y que no afecte la prestación de los afiliados .

"Uno trata de hacerlo con un principio de racionalidad. No vamos a hacer ninguna cosa que sea una afectación mayor pero tiene que cumplirse el fallo", declaró la autoridad en diálogo con Tele13 Radio.

Agencia Uno - Superintendencia de Salud

Y agregó: "Lo que uno tiene que hacer es buscar de qué manera no se afecta a los afiliados y esto, que es el punto central como Superintendencia de Salud, debe implicar dar garantías de que estas soluciones no generen una caída abrupta de un día para otro del sistema".

Torres advirtió además que no están haciendo un salvataje de las aseguradoras, sino que aplicar el fallo de manera prudente para que no sea la razón de que el sistema se vea afectado mayoritariamente.

"Lo que nos interesa es que la gente no se vea perjudicada y que la resolución se cumpla a plenitud. No estamos haciendo ningún tipo de salvataje [a las isapres], queremos tratar de aplicar un fallo siendo prudentes y razonables. Pero, aplicando el fallo. Buscamos que no sea la razón por la cual el sistema pueda verse afectado mayormente", concluyó.