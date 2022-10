Corte Suprema: "Este tema de que todos vayan presos no es una solución"

La vocera Ángela Vivanco también apuntó que "el sistema carcelario no está colaborando en la reinserción y en la rehabilitación de los delincuentes".

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a las críticas del alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, luego que detenidos por saqueos fueran dejados en libertad.

En conversación con Tele13 Radio, Vivanco señaló que "el tema del que habla el alcalde Codina hay que orientarlo hacia qué tipo de sistema penal tenemos. Como usted sabe, antiguamente teníamos un sistema penal extremadamente duro, que privilegiaba la prisión preventiva por sobre cualquier otra fórmula y la persona que era descubierta, vamos a suponer robándose una polera de cinco mil pesos en una tienda, terminaba presa meses hasta que finalmente salía su condena, si es que se le condenaba".

"Ese sistema se cambió por un sistema procesal penal que evidentemente es un sistema garantista. Hay normas específicas dentro de ese proceso que establecen que la prisión preventiva, podríamos decirlo así, es una medida cautelar de última ratio, es decir, la última medida habiendo otras posibles de utilizar e incluso hay normas legales que prohíben aplicar la prisión preventiva cuando se trata de delitos que van a tener una pena menor de acuerdo a la ley", agregó.

Asimismo, la vocera aseveró que "hoy por hoy, el sistema carcelario no está colaborando en la reinserción y en la rehabilitación de los delincuentes y en consecuencia este tema de que todos vayan presos no es una solución porque esas personas van a tener penas bajas, van a volver a salir libres y no es la solución que requiere el país, es una solución mucho más compleja".

Con respecto a la elección del nuevo fiscal nacional, Vivanco detalló que una vez establecida la lista de los candidatos se citará a "una reunión del pleno en que se va a escuchar las exposiciones de cada uno de los candidatos y posteriormente a eso la Corte Suprema vota".

"Cada uno de los ministros vota por tres nombres y luego se resuelve cuales son las cinco primeras mayorías que van a conformar la quina que se envía al gobierno para determinar su nominación", agregó.