Taxista que asistió a hombre que murió asaltado: "Los carabineros vieron que estaba él botado"

Carabineros informó este martes que dos funcionarios fueron dados de baja por no prestar auxilio al hombre de 52 años que murió en la Alameda tras un asalto.

"Si Carabineros hubiese reaccionado, lo habríamos salvado". Así comienza el relato de Manuel González, taxista que intentó auxiliar a un hombre que fue asaltado en la Alameda y murió en la vía pública este martes.

Gonzalez afirma que intentó comunicarse al 133, pero no recibió respuesta. Después pasó una patrulla de Carabineros que tampoco lo ayudó. "Era una ayuda muy rápida que había que hacer. No sé qué les pasó que no quisieron", señaló en conversación con Tu Día.

"Fue una rabia que me dio por ver que los carabineros vieron que estaba él botado y no quisieron ayudar y que muriera en mis brazos", contó.

Sobre la víctima, González señaló que el hombre -identificado como Luis Riquelme de 55 años- "estaba boca abajo y tenía afirmado su bolso con el computador. La documentación la tenía dentro del vestón, tenía todo. Dijo Carabineros que el celular es el que falta. Las cosas las tiene la familia, lo único que no tenía era el celular".

"No he dormido bien (...) son cosas muy fuertes que uno pasa y gracias también al apoyo de todos los taxistas de Santiago. Hay gente que tenemos corazón para estar ayudando y hacer lo posible para que todo marche bien", aseveró.

Desde Carabineros confirmaron que dos funcionarios fueron dados de baja por no prestar auxilio a la víctima y recalcaron que como institución siempre están para ayudar a la comunidad.