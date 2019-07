Tras caso Piccola Italia: ¿Cómo se pueden denunciar malos tratos en el trabajo?

Las autoridades llamaron a denunciar malos tratos laborales luego que se diera a conocer una agresión verbal por uno de los jefes de local del restaurante Piccola Italia a los trabajadores.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó a T13 que "los casos de garabatos, de insultos que se realizan por parte de empleadores a trabajadores son casos que pueden caer, no solo en conductas de acoso laboral, sino que en otras conductas de incumplimiento grave del contrato de trabajo".

"El llamado que hacemos es a que los trabajadores se atrevan a denunciar, pueden denunciar ya sea a través de la página web de la Dirección del Trabajo o en las oficinas de la Dirección del Trabajo".

Arab además confirmó que "producto de la investigación (en el local de comida italiana) han surgido nuevos antecedentes como, por ejemplo, que habrían no pago de horas extraordinarias, no pago de remuneraciones, no otorgamiento de día de descanso, que han sido denuncias que han ido surgiendo".