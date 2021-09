Vacunación a niños contra COVID-19: Cuándo comienza y todo lo que debes saber sobre los protocolos

La subsecretaria Paula Daza indicó que el proceso comenzaría después de las Fiestas Patrias 2021 y que solo se vacunará a niños que cuenten con autorización de sus padres.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregó mayores detalles sobre cómo operará el proceso de vacunación contra el COVID-19 en menores de edad de entre seis y 17 años .

Y es que, el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el uso de emergencia de la vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, en niños de seis a 17 años.

La propia Daza había reconocido este lunes que el proceso de inmunización contra el COVID-19 iniciaría en este grupo etario durante el mes de septiembre.

En diálogo con Radio Pauta entregó mayores detalles y afirmó que será después de las Fiestas Patrias 2021.

¿Cuándo comenzaría la vacunación contra el COVID-19 en niños?

"Lo que tenemos planificado es partir después de las Fiestas Patrias , después del 18 de septiembre ir a los colegios", sostuvo la autoridad sanitaria.

"En general, cuando uno va a un colegio y hay un grupo objetivo de población, lo que uno hace es vacunar a todo ese colegio que está dentro del grupo objetivo. Si hay niños de 12, 11 y 10 hasta los seis años, probablemente vamos a vacunar en ese colegio para poder aprovechar la ida del móvil de vacunación a esa escuela y vacunarlos a todos, más que por edades específicas", precisó Paula Daza.

En esa misma línea, ratificó que "esa es la planificación que tenemos que hacer con la atención primaria, con el Ministerio de Educación (Mineduc) para poder ir a los distintos colegios a vacunarlos a ellos, más que por edad".

Por lo pronto, se espera que el Ministerio de Salud (Minsal) detalle dentro de los próximos días cuáles serán las fechas específicas y cómo operará el proceso de inmunización.

Los padres deberán autorizar la vacunación de sus hijos

"Primero que nada, tiene que tener la autorización del papá ", afirmó la subsecretaria de Salud Pública.

"Esta es una vacuna de aprobación de emergencia que no es obligatoria como son las vacunas del Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI). Las vacunas del PNI son obligatorias, por lo tanto la situación es al revés. O sea, los niños se vacunan a no ser que el padre explicite que no lo quiere vacunar, pero acá requiere de la autorización del papá para poder vacunar", comentó.

En ese sentido, Daza apuntó que el proceso de vacunación dependerá de alguna forma de esta autorización. "Lo que se hace es que se coordina con el colegio previamente, se dice que se va a ir un día a vacunar a ese colegio y el colegio tiene que coordinar con los papás. Tiene que contar con la autorización".

"Los niños que no cuenten con la autorización del papá no van a poder vacunarse porque es una vacuna que requiere la autorización, porque es voluntaria", insistió.

De igual manera, se espera que la autoridad sanitaria precise aún más el protocolo dentro de los próximos días.