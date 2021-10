Ventas de mascarillas cae 81% y expertos muestran preocupación

Desde el Ministerio de Salud descartaron terminar con el uso obligatorio de mascarillas destacando que se trata de una de las "medidas más eficientes" para prevenir contagios.

En abril del 2020 se estableció el uso obligatorio de mascarillas como medida de control ante la pandemia del COVID-19. Organismos como la Organización Mundial de la Salud, han insistido en que su uso es fundamental para evitar contagios.

Según datos arrojados por Farmex, y en relación al año anterior, las ventas de las mascarillas se redujeron considerablemente llegando a un 81% de disminución en septiembre , tanto de las mascarillas normales de tres pliegues como las KN95.

"Este fenómeno viene desde hace un tiempo a la baja a pesar del constante llamado de las autoridades, cada vez son menos las personas que compran estos productos de protección como mascarillas y alcohol gel, tanto así que nos acercamos a cifras similares a pre-pandemia", señala Alejandro Pérez, fundador de Farmex.

Según Christian Palavecino, Investigador y académico de la Universidad Central, el alto índice de vacunados no es motivo para disminuir el uso de mascarillas.

"La mayoría de las personas está inoculada con Sinovac y ésta no previene la infección, entonces pueden ser portadores asintomáticos del virus, por lo que de no usar la mascarilla pone en riesgo a los que aún no han podido vacunarse o no han querido, además, que las vacunas tienen cierta efectividad que en algunos casos puede ser menor a la esperada", dijo.