[VIDEO] Chileno se encuentra atrapado en la frontera de Ucrania con Rusia

"Esto no se lo doy a nadie, prefiero estar en Chile con mascarilla que estar aquí alrededor de bombazos", sostuvo Mario Cárdenas, quien se encuentra junto a su familia en una especie de búnker refugiado, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Rusia.

Un chileno se encuentra atrapado en Kharkov, zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, en medio del conflicto desatado.

Se trata de Mario Cárdenas, quien dialogó con T13 para explicar su situación actual, pues se encuentra refugiado al interior de una especie de búnker junto a la familia de su pareja, el cual posee unas habitaciones subterráneas, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Rusia.

"Cuando escuchamos los bombardeos nos metemos abajo con la familia", sostuvo, precisando que está casado con una ucraniana y tiene un hijo. Además, actualmente se encuentra con la familia de su pareja.

"Esto es completamente diferente. Más todavía con hijos. A veces uno se siente imposibilitado, yo he querido comunicarme con compatriotas y la embajada, pero lamentablemente no he tenido respuesta", complementó al respecto Mario Cárdenas.

De acuerdo a lo señalado por el chileno, la situación "está difícil" y que actualmente se encuentra sin problemas con abastecimientos de alimentos, pero tiene el deseo de salir de Ucrania, por lo que ha intentado contactarse con autoridades chilenas.

"Hace como una semana atrás, cuando empezó el conflicto (...) yo mandé un escrito a la Embajada", desde el cual le señalaron que "estaba todo bien y que no me preocupara, que iban a tomar cartas en el asunto".

"Decidí un día lunes llamar a la Embajada, pero me contestaron muy tranquilos y me dijeron que lo único que podía hacer era tratar de llegar a Polonia y hasta ese momento la cosa estaba un poco complicada", añadió, precisando que actualmente está "prácticamente imposible".

"Está bastante complicado salir de acá", reconoció, mientras que actualmente no posee acercamientos de parte de autoridades chilenas.

"Esto no se lo doy a nadie, prefiero estar en Chile con mascarilla que estar aquí alrededor de bombazos", comentó.