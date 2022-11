Chofer de aplicación grabó tenso momento en que intentaron robarle el auto en Cerro Navia

El delincuente, tras entablar una conversación con el chofer, lo obligó a poner el freno de mano para poder robarle el vehículo.

Un insólito hecho delictual fue captado por la cámará de un conductor de aplicación, que frustró el robo de su vehículo en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

En las imágenes se puede ver como el delincuente -que se hizo pasar por un pasajero- dialoga de forma normal con el chofer, pidiéndole que lo llevara a una dirección distinta a la que aparecía en la aplicación.

La víctima le explicó que no podía hacer eso debido a que la aplicación no se lo permitía y tampoco se lo pagaban. Fue ahí que el sujeto de un segundo a otro puso el freno de mano y obligó al conductor a bajarse .

La víctima frenó, mientras que el antisocial le gritaba insistentemente que se bajara del auto. Mientras el individuo descendía del vehículo, el conductor aceleró y arrancó a toda velocidad para perder al antisocial y a otro grupo de personas que lo venía siguiendo.

En conversación con T13 Tarde, el protagonista de esta historia, Alexis Troncoso, relató en detalle cómo sucedieron los hechos.

"El tipo mete la mano y me activa el freno de mano y el auto se detiene. Yo le digo que se calme, que me iba a bajar, el me decía que me bajara, que lo hiciera por el lado bueno, y cuando yo agarro el electroshock que es de color negro, él ve y retira la mano del freno de mano, me la libera, sigue insistiendo en que yo me baje, saco el freno de mano y yo me voy, y él se baja", explicó la víctima.

En relación a si el hombre estaba armado, Troncoso señaló que no. "Pistola él no tenía pero el que venía corriendo detrás sí, y se asustó y se fue. Ahora, yo creo que el vio que YO tenÍa algo en la mano, una pistola o un cuchillo", concluyó.

Por otra parte, el capitán Claudio Mejías, de la 45° Comisaría de Carabineros señaló que "en esta comisaría [de Cerro Navia] se va a realizar una denuncia por oficio y se va a aportar la mayor cantidad de antecedentes a la fiscalía y la recomendación siempre es no poner resistencia y acercarse a hacer la denuncia".