DF | Tianqi da a conocer los tres nombres que ingresarán al directorio de SQM

Próximo a la junta de accionista de SQM, lo que marcará le ingreso formal de Tianqi al directorio de la minera no metálica, la empresa china dio a conocer los tres nombres que serán propuestos por ellos para la mesa directiva.

Las tres personas nombradas son el economista Georges De Bourguignon, el ejecutivo Robert J. Zatta y el abogado Francisco Ugarte. Los tres son distinguidos profesionales con reconocida experiencia en cargos directivos y gerenciales en empresas de renombre mundial.

Sobre los nominados, Vivian Wu, presidenta de Tianqi Lithium, indicó que: "Nos complace haber nombrado a estas personas de alto calibre y estamos seguros de que trabajarán diligentemente para aportar valor a SQM, a la vez que representarán fielmente lo mejor para todos los accionistas de SQM", dijo Wu.

"Georges, Robert y Francisco tienen una enorme experiencia en diferentes áreas y su prestigio es reconocido en el ámbito de los negocios internacionales. Estamos seguros de que estos miembros del directorio serán una adición positiva para los planes de largo plazo de SQM", agregó.

Georges De Bourguignon Arndt: Economista de la Universidad Católica de Chile, es un destacado empresario chileno, fundador y actual Presidente de Asset Chile S.A., una de las firmas de asesoría en finanzas corporativas más reconocidas de Chile, y de Asset AGF, una prominente firma chilena de gestión de activos que invierte en activos alternativos para inversionistas institucionales chilenos y extranjeros, como la IFC.

En los últimos 10 años ha ocupado cargos directivos en varias grandes empresas chilenas de capital público con extensas operaciones internacionales, como Embotelladora Andina, la embotelladora de Coca Cola más grande de Sudamérica, y LATAM Airlines, donde desde 2013 ha actuado como representante independiente del directorio de los fondos de pensiones chilenos, abordando con éxito los desafíos de la fusión de LAN Chile con TAM de Brasil. Como Vicepresidente de la tienda La Polar, donde también fue nombrado por los fondos de pensiones chilenos en 2011, lideró la reestructuración financiera y la renovación de la empresa, para rescatarla del mayor escándalo financiero y de gobierno corporativo de Chile en ese momento.

También lideró la adquisición del productor chileno Sal Lobos por el grupo alemán de potasio y sal K+S, convirtiéndose en miembro del directorio de Sal Lobos por más de 12 años, dejando

esa posición en 2018.

Tiene una amplia experiencia en asuntos financieros y de gobierno corporativo, habiendo actuado como Experto Financiero y Presidente del Comité de Auditoría de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, y como Presidente del Comité de Directores de empresas chilenas que cotizan en la bolsa local.

"Los cargos de liderazgo y la experiencia del Sr. De Bourguignon en asuntos financieros, corporativos y mineros a nivel mundial han sido considerados por Tianqi Lithium para su nominación al directorio de SQM. Tianqi Lithium confía en que será un importante colaborador en el directorio para el avance del gobierno corporativo, la responsabilidad social y las operaciones comerciales de la empresa", dijo la china en un comunicado.

Robert J. Zatta: ejecutivo estadounidense, tiene más de cuatro décadas de experiencia en negocios globales, con experiencia específica en estrategia de negocios, finanzas, operaciones y fusiones y adquisiciones. Zatta ha ocupado puestos de alta gerencia en la antigua General Foods Corporation y en Campbell Soup Company, donde ocupó varios cargos relevantes en el área de gestión financiera, incluido su puesto final como Vicepresidente responsable de Desarrollo Corporativo y Planificación Estratégica.

Más recientemente, Zatta trabajó con Rockwood Holdings, Inc. hasta 2015, predominantemente como director financiero de la Compañía y, durante un breve período, como Director General Interino. Desde enero de 2016, Zatta ha sido miembro del Directorio de Innophos Holdings, Inc, una empresa estadounidense de productos químicos especializados que cotiza en bolsa en los EE.UU., donde también preside el Comité de Auditoría y es miembro del Comité de Compensación. Desde marzo de 2017 hasta su reciente venta como compañía pública, el Sr. Zatta fue director de Nexeo Solutions, Inc, un distribuidor mundial de productos químicos y plásticos que también cotiza en bolsa en los EEUU..

"La experiencia ejecutiva de Zatta con grandes compañías globales de productos químicos especializados, su amplia experiencia en gestión financiera y mercados de capitales, sus calificaciones como experto en comités financieros y su liderazgo como presidente de un comité de directorio permanente fueron los principales factores considerados por Tianqi Lithium para su elección como candidato a director de SQM", dijo Tianqi.

Francisco Ugarte: Abogado de la Universidad Católica de Chile y LL.M. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, es socio de Carey, la firma de abogados más grande de Chile. Ugarte ha estado asesorando a Tianqi Lithium en todos los aspectos del proceso de adquisición de su participación accionaria en SQM.

Además tiene una vasta experiencia trabajando con empresas e instituciones financieras internacionales y chilenas en transacciones corporativas, financiamientos, ofertas de capital y deuda y otros asuntos, habiendo asesorado a empresas como IFM, CPPIB, Barrick Gold, J.P. Morgan Chase, Scotiabank, Mitsubishi Corporation, Danone, y Banco de Crédito e Inversiones.

Ugarte ha ocupado cargos directivos en empresas locales, tales como Bci Corredor de Bolsa, Votorantim Andina y Compañía Industrial El Volcán.

Tianqi además indicó que según lo acordado con la Fiscalía Nacional Económica ("FNE") en el acuerdo extrajudicial, los tres directores seleccionados firmarán y entregarán a la FNE las declaraciones juradas en las que manifiestan su compromiso de cumplir con todos los aspectos del acuerdo.

"Asimismo, seguirán estrictamente las estipulaciones y procedimientos del Protocolo de Cumplimiento interno de SQM en materia de gestión de información comercial sensible", culminó.