Juan Sutil (CPC) por inflación: "El país está detenido por incertidumbre política"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró que se debe poner en marcha al país que actualmente está detenido por la "incertidumbre política".

"Creo que tenemos que converger en cómo generar un proyecto que lleve a Chile al desarrollo y hoy día no lo está llevando y los extremos no lo están permitiendo", señaló Sutil en conversación con Tele13 Radio.

En ese sentido, Sutil afirmó que "tenemos que volver a poner en marcha al país, el país está detenido por incertidumbre política, por a veces malos manejos de la autoridad, por extremadas posiciones del sector políticos, me refiero a extremadas posiciones de faltas de acuerdo".

"Creo que tenemos que volver a ser pragmáticos, tenemos que ser racionales y tenemos que poner en marcha el país porque la gente lo entiende... mientras no haya inversiones de calidad, mientras no haya un horizonte de estabilidad de largo plazo y haya gobernabilidad y seguridad (...) mientras no esté eso, las personas no van a invertir", recalcó.

Con respecto al acuerdo entre la CPC y organizaciones sindicales por la jornada laboral del 40 horas semanales, Sutil afirmó que "lo que está claro es que, en la medida que los países van avanzando en su grado de desarrollo, las horas de trabajo son menores y si tu miras la lista de países del mundo, los países que llegan al desarrollo, especialmente los países europeos, la mayor cantidad ha llegado a las 40 horas".

"Creo que Chile está en condiciones, con la gradualidad que corresponde, aplicando mucha adaptabilidad y flexibilidad", recalcó.