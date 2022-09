Marcel y TPP11: "Si va a la votación en la sala del Senado, el Gobierno no se va a oponer"

"Si el proyecto se aprueba, el Gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas laterales, dado que ese es un tema que sí está en el programa", afirmó el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que si el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) se somete a votación en la sala del Senado, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric "no se va a oponer".

En medio de su visita junto al mandatario a Estados Unidos, el secretario de Estado fue consultado sobre el tema y apeló a las declaraciones del propio Jefe de Estado, quien se desmarcó un tanto del apoyo dado por ministros al TPP11.

"Él hace referencia a que el proyecto está para decisión del Congreso, es un hecho . El proyecto sobre TPP-11 ya pasó por su etapa legislativa en el Cámara de Diputados, pasó por la discusión de comisiones en el Senado y solo resta una votación en la sala del Senado", apuntó Marcel.

De igual manera, señaló que "el que esa votación se realice está en manos del Senado, eso es un hecho. Lo que el Presidente agrega a esto es que si bien el impacto directo sobre el comercio con los países miembros de este tratado no va a ser tan grande por el hecho de tener una serie de tratados internacionales, señaló que este conjunto de países pueden hacer una diferencia en términos de la dinámica del comercio internacional y, por lo tanto, para nosotros como una economía pequeña y abierta, participar en una instancia que adquiera un rol en ese sentido es algo nuevo, porque los conflictos comerciales datan de los últimos tres años y aparece como una oportunidad ".

"Si el proyecto va a la votación en la sala, en la sala el Gobierno no se va a oponer, no va a poner ninguna dificultad, no va a entorpercer ese proceso; por otra parte, si el proyecto se aprueba, el Gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas laterales , porque eso también requiere legislación, dado que ese es un tema que sí está en el programa de Gobierno", agregó el ministro de Hacienda.

De igual forma, apuntó que si se aprueba la incorporación de Chile "también nos vamos a preocupar de alentar a que este conjunto de países jueguen ese papel más activo en lo que son las discusiones sobre comercio internacional en un momento en que el mundo tiende a polarizarse como producto de este conflicto entre las dos principales economías del mundo".