Ministro Giorgio Jackson: "El primer semestre queremos estar tramitando la reforma tributaria"

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres) Giorgio Jackson afirmó que la administración del Presidente Gabriel Boric espera tramitar la reforma tributaria durante el primer semestre de 2022 .

En diálogo con Cooperativa, el ex diputado afirmó que "no tenemos fecha concreta, pero el primer semestre queremos estar tramitando la reforma tributaria y poder ojalá de esa forma tener la hoja de ruta de aquellos ingresos permanentes que queremos que sustenten el gasto social, que en este gasto no lo consideramos gasto, sino que muchas veces es inversión social, para que las familias puedan acceder a mayor bienestar".

De paso, afirmó que con el ministro de Hacienda Mario Marcel "se están teniendo conversaciones de cómo generar una mejor tramitación, en cuántos proyectos va a ser , no sabemos si va a ser uno o dos o quizás hasta tres proyectos distintos lo que pueda definir la totalidad de una reforma tributaria".

"Es ambiciosa, porque Chile también se ha puesto metas ambiciosas, en materia de la construcción de un Estado de bienestar y, por lo tanto, ese es nuestro propósito y vamos a estar avanzando en los primeros meses con la primera propuesta de reforma tributaria", añadió Jackson.

Por otra parte, abordó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, puntando que se mantendrá y que "creemos que incluso se le pueden hacer modificaciones que faciliten, que extiendan".

"Nosotros hemos sido promotores del IFE cuando estábamos confinados y las familias estaban obligadas a estar en casa, por lo tanto que el Estado pudiera ofrecer una alternativa de recursos para que las familias se pudieran quedar en casa, para que las cuarentenas fueran efectivas", indicó.