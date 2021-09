Ministro Lucas Palacios asegura que "hay trabajo" y que "el que quiere encontrar lo puede conseguir"

"Es un buen momento para buscar un empleo formal", aseguró el ministro de Economía, quien advirtió los riesgos de avanzar en un cuarto retiro de fondos de pensiones.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguró que "trabajo hay, el que quiere encontrar, lo puede conseguir" y aseguró que el momento de buscar empleo "es ahora".

Los dichos del secretario de Estado ocurren luego que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirmara que la tasa de desempleo bajó a 8,9% y se recuperó un millón de empleos en un año.

"Estamos viendo una reactivación económica potente, vimos los datos del empleo que sorprendieron en forma positiva (…) estamos viendo una economía activa que se está reactivando con fuerza", afirmó Palacios.

"Estamos viendo una reactivación fuertemente en el empleo, en el último trimestre móvil se crearon cerca de 110 mil nuevos puestos de trabajo . Pero yo quiero ser muy claro, no me voy a quedar tranquilo con eso, porque sé que existen sectores de la economía que no se han podido reactivar" y enumeró a sectores como los cines, teatros, circos y eventos.

"Con las condiciones sanitarias que estamos viendo que son cada día mejores y que debemos cuidar, vamos a ver mayores aperturas en la economía para que las personas vuelvan al trabajo", complementó el ministro.

Agencia Uno Lee También > Cuarto retiro: Gobierno advierte que 600 mil nuevas personas se quedarían sin ahorros previsionales

Y, en esa línea, afirmó que "trabajo hay, el que quiere encontrar trabajo lo puede conseguir. Por lo tanto, es un buen momento para buscar un empleo formal que además no solamente va a recibir el sueldo, también va a recibir el IFE Laboral. El momento de buscar trabajo es ahora ".

Ministro Palacios advierte efectos del cuarto retiro

"Es evidente que estamos frente a una presión inflacionaria que hemos visto en los últimos meses y por eso sería tan negativo un cuarto retiro", afirmó en torno a la idea.

"El cuarto retiro es muy distinto a los antiguos retiros, este tendría al menos dos efectos directos: primero, generaría alzas de precios y generaría un alza muy sustantiva en las tasas de interés de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios", problematizó.

Y en esa línea insistió que "este cuarto retiro sería malo, malo, malo, con vista al mar de malo. No hagamos este cuarto retiro, no sigamos inyectando liquidez en un mercado que se está recuperando con fuerza, en donde existen ya herramientas para poder apoyar a las familias con el IFE y estamos en un fuerte periodo de recuperación económica".